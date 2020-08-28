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17-летняя школьница заявила, что отчим насиловал ее на протяжении 10 лет

Мужчина начал развращать девочку, когда ей было всего 7 лет, но рассказать обо всем пострадавшая решилась только сейчас
Иван РуневИванРунев
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По факту обращения сразу была начата проверка

По факту обращения сразу была начата проверка

Фото: Shutterstock

Ученица 10 класса одной из подмосковных школ 17-летняя Катя У.* перед самым началом последнего учебного года решила открыть своей маме страшную тайну, которую хранила многие годы.

В течение 10 лет девочка боялась признаться даже самым близким людям в том, что дома она постоянно подвергалась насилию со стороны своего отчима. Но недавно жуткие подробности, казалось бы, благополучной семейной жизни, открылись.

36-летняя Елена* была в ужасе от откровений своего ребёнка. О рассказе дочери женщина, не раздумывая, сообщила в полицию.

— Поступило заявление на 38-летнего жителя Подмосковья Сергея В.*, являющегося супругом заявителя и отчимом пострадавшей. Сообщается о множестве эпизодах действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По словам обратившейся женщины, отчим начал развращать школьницу с лета 2010 года, когда девочке было всего 7 лет. — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

По факту обращения сразу была начата проверка.

* - имена изменены

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