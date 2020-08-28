Учитель, подавший иск к Моргенштерну: «Не надо транслировать вредную чушь, прикрываясь успехом своего проекта. Это вредительство»

Моргенштерн — виртуозный хайпожор, мастер китча и абсолютный продукт эпохи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Если вы не успеваете в последнее время следить за сменой царя горы на рэп-олимпе, не переживайте. Мы поможем. И объясним, почему это важно. Еще пять лет назад правили Оксимирон (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Скриптонит (Адиль Жалелов). Потом на авансцену вышли Хаски (Дмитрий Кузнецов), Face (Иван Дремин), Pharaoh (Глеб Голубин) и GONE.Fludd (Александр Смирнов) c Boulevard Depo (Артем Кулик).

А потом пришел Моргенштерн (Алишер Валеев из Уфы) и всех заткнул за пояс. В качестве творческой концепции он выбрал тотальный нигилизм: отрицание труда, школы, авторитетов из мира рэпа, унижение публики и даже музыки. Чтобы показать, как можно в наше время клепать хиты на коленке, рэпер за неделю в прямом эфире подчеркнуто халтурно записал альбом с говорящим названием «Легендарная пыль», состоящий из двухминутных треков. Что было дальше? Его послушали 87 миллионов раз.

Моргенштерн — виртуозный хайпожор, мастер китча и абсолютный продукт эпохи в мире, как пишет Пелевин, созданном блондинкой (в котором мы все теперь живем). Телки, тачки, бабки и потрахушки — вот, о чем ВСЕ песни рэпера. Он зовет себя молодым Хью Хефнером и пытается копировать стиль жизни американских рэперов. Выглядит карикатурно. А толпа визжит от восторга. Последний трек «Кадиллак» заслушали до такой степени, что он попал в глобальный чарт «Топ-100 в мире» (список составляют в соответствии с прослушиваниями песен по всему миру, трек попал на 50 место).

У клипа на эту песню — 46 миллионов просмотров. У других клипов примерно такая же статистика. Так что можно долго ухмыляться, глядя на квадратную голову Моргенштерна, и демонстративно спрашивать «Да кто это вообще такой?», но наши детишки слушают именно этого парня, а не родителей. На настоящий момент — он самый популярный рэпер страны, при всем уважении к Басте и даже Тимати.

В одном из свежих видеоинтервью Моргенштерн произнес довольно банальную фразу, которую можно услышать от любого старшеклассника-бунтаря последние лет тридцать: школы и вузы России стали «домиками, куда заходит человек, а выходит раб». И почти никто не заметил этого пассажа, но учитель географии и биологии московской школы №2094 Артем Васильевых проявил принципиальность и решил вместе с музыкантом Юрием Семеняком подать иск в Тверской суд Москвы к наглому рэперу. Некоторые считают, что так они решили прославиться за счет имени популярного артиста, поэтому «КП» связалась с истцом и выяснила суть претензий.

- Артем, вот вы — взрослый, серьезный человек. Работаете в школе. Неужели слушаете Моргенштерна?

- Знаете, мне кажется, что я уже по долгу службы всех рэперов новой школы выучил (смеется). Если что, к рэпу я хорошо отношусь. С творчеством Моргенштерна знаком поверхностно, но это и не нужно, там нет какой-то невероятной глубины. Важно другое: делать хайповую музыку - это одно, а транслировать деструктивные месседжи, прикрываясь популярным контентом - совсем другое. Ну не понимают еще многие — то, о чем говорит Алишер, — это образ. Это все равно, что вместо анальгина штамповать муку: вроде сожрал что-то, поверил [что помогло], а результата никакого, один вред. Мы как раз против этого выступаем, а не против его музыки, как пишут некоторые СМИ. Просто внимательнее надо иск читать.

- В чем рэпер кардинально неправ?

- Нельзя, понимая, каким влиянием и авторитетом обладает Моргенштерн, засорять мозги подрастающего поколения отрицаловом. Творчество - это одно, а когда тебя в интервью спрашивают: «Как ты достиг успеха?», а ты такой: «Да никак — тусил, бухал, не работал и вам не советую!». Это просто вредительство.

- Фраза про рабов и школу настолько инфантильная и шаблонная, что сложно к ней относиться всерьез. Очевидно же, что Алишер, сам учившийся в педагогическом университете Уфы, просто пошлым и дешевым способом старается нарастить аудиторию. Вам и правда кажется, что это заслуживает внимания суда и детского омбудсмена?

- Серьезного внимания заслуживает все, что имеет последствия в реальности. А они есть. Я вижу это каждый день. Талантливые сбиваются с пути, не совсем усидчивые получают в руки мощнейший аргумент — Моргенштерн смог, смогу и я. Только не понимают, что Алишер — хитрый и оборотистый парень, трудяга.

- Какой реальный ущерб для духовного, как указано в иске, и физического здоровья может нанести музыка?

- Никакого, пока она не становится мотиватором для реальных действий. Вы недооцениваете авторитет финансово состоявшихся людей: на них равняются, стараются перенимать их модель поведения. Реальные предприниматели с ценностями и цельным подходом к жизни полезны. Они говорят: развлекайтесь, но и трудитесь. Ищите себя, делайте деньги на любимых занятиях. Как например Ричард Брэнсон - прекрасный мотиватор. А если, скажем, кто-нибудь из несырьевых и успешных будет говорить «я всего добился, бухая, употребляя и забив на все на свете» это будет чрезвычайно разрушительно для людей которые на него ориентируются.

- На какой результат вы рассчитываете и получали ли обратную связь от ответчика или омбудсмена? И какой вердикт был бы справедливым?

- Все, на что рассчитываем, есть в тексте иска. Обратную связь пока не получали, но еще не вечер. Справедливый вердикт — это тот, который заставит [рэпера] задуматься над своими действиями. Мы не хотим его наказать, мы хотим донести свою точку зрения, а Алишера подтолкнуть к экологичному поведению. Пусть хайпит дальше, но не транслирует вредную чушь, прикрываясь успехом своего проекта.

- Как опытный учитель вы понимаете, что запреты и суды обычно имеют радикально обратную реакцию к ожидаемой? Особенно для молодежи, привыкшей идти поперек.

- Конечно, понимаю. И пусть молодежь идет поперек, школа не против самовыражения. Если идет поперек, значит, чего-то хочет, к чему-то стремится — это замечательно! Но эта история — наша попытка донести свою точку зрения. Поймите меня правильно. Это не морализаторство, а вполне реальная мера для того, чтобы ребята задумались. И отличали развлекуху от реальной жизни.

- Как можно провести «процедуру взыскания» золотых цепей и кулона у Моргенштерна, если он их сам купил?

- Законных причин провести взыскание великое множество. Какую из них выбрать - решать компетентным структурам. В нашем случае Уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ (Анны Кузнецовой). Мы же не беремся за такое, нет ни желания, ни полномочий. Еще раз повторюсь: мы хотим донести свою точку зрения. И заставить задуматься молодежь. На этом все.