Треть россиян в пандемию не платили за ЖКХ: что их ждет через несколько месяцев

Авторы исследования отмечают, что причиной неплатежей стало, конечно же, падение доходов в период самоизоляции и прочих связанных с коронавирусом ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как и предсказывали многие эксперты, в пандемию часть россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг просто «забили». Это подтверждает свежее исследование компании «Биллинг Онлайн Решения» (группа Qiwi), где были проанализированы данные о платежах миллионов пользователей в разных регионах России.

В марте-апреле в сравнении с январем-февралем платежи по квитанциям за коммуналку снизились на 12% (при том, что коммуналка, естественно, не подешевела). В мае — на 24%. В июне — на 31%.

Авторы исследования отмечают, что причиной неплатежей стало, конечно же, падение доходов в период самоизоляции и прочих связанных с коронавирусом ограничений. Но самый резкий скачок случился после того, как вышло постановление правительства о том, что до конца года пени и прочих санкций за неоплату ЖКХ не будет. Многие поняли это так, что в связи с коронавирусом за коммуналку вообще можно не платить.

- В августе мы наблюдаем восстановление уровня оплат к докризисным показателям, но пока не идет речи о выплате накопленных долгов, - утверждает генеральный директор «Биллинг Онлайн Решения» Денис Грибков.

-В постановлении речь шла только о том, что до 31 декабря коммунальщики не должны взимать пени за долги и отключать услуги за неуплату. Саму плату никто не отменял, - поясняет исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Возможно, этот вопрос будет как-то урегулирован, но пока все идет к тому, что в январе коммунальщики выкатят платежки с долгами, накопленными с апреля-месяца, и со всеми накопленными за этот период пени.

Что делать, если долги собрались уже непосильные? Светлана Разворотнева рекомендует, не дожидаясь Нового года, обратиться в компании, которые вам выставляют платежи, за реструктуризацией долга. Если это удастся, то позволит не получить в качестве новогоднего подарка счета сразу на десятки тысяч рублей. В принципе, коммунальщики в этом тоже должны быть заинтересованы — лучше получить деньги чуть позже, чем ввязываться в судебные разборки с гражданами с непонятным результатом.

Еще один вариант — вспомнить о субсидии на оплату ЖКХ. На нее имеют право те, у кого платежи за жилищно-коммунальные услуги превышают определенную долю в среднем доходе семьи (в зависимости от региона, от 10% до 22%). Важный момент: если вы уже накопили долги, прежде, чем обращаться за субсидией, надо заключить то самое соглашение о рестуктуризации — иначе в субсидии вам как должнику откажут.

СПРАВКА «КП»

Что будет, если не заплатить

- Пени за коммунальные долги начинают начисляться со второго месяца неоплаты за ЖКХ. За просрочку не более трех месяцев — в размере 1/300 ставки ЦБ от суммы долга, за большую — 1/130 ставки (сейчас ставка снизилась до 4,25% годовых — но все же не до нуля).

- По идее, должно прийти два письменных предупреждения — с предложением заплатить долги и пени «по-доброму». Если на них нет реакции, некоторые услуги вам могут за неуплату отключить. Исключение — холодная вода и отопление. Напомним, что пока, до 31 декабря, на отключение коммунальных услуг за долги действует мораторий.

-Коммунальщики также вправе обратиться за взысканием долга в суд. Если сумма задолженности не превышает 500 тысяч рублей, это сейчас делается в упрощенном порядке. Никаких судебных заседаний — просто подписывается судебный приказ. И у вас будет всего 5 дней, на то чтобы его обжаловать — если, например, вы считаете, что платежи были начислены неправильно.

-Дальше вами уже будут заниматься судебные приставы. Наиболее реальное последствие — сумму долга могут списать с вашего банковского счета, если там есть деньги (вашего желания при этом спрашивать не будут).

Взыскание также может быть наложено на доходы должника — например, зарплату (исполнительный лист получит бухгалтерия по вашему месту работы — и должна будет вычитать каждый месяц определенную сумму в счет погашения долга). В этом случае есть ограничение: сумма удержания не должна превышать половины месячного дохода.

-Если сумма долга превышает 30 тысяч рублей, вам, по решению судебных приставов, может быть запрещен выезд за границу. Не действует ли в отношении вас уже такая мера, можно проверить здесь.

-Если квартира не приватизированная, совсем в крайнем случае из нее могут выселить — с предоставлением другого помещения типа комнаты в общежитии. Теоретически это возможно, если за жилье не платили более шести месяцев. Но будут смотреть, не были ли причины неплатежей уважительными. Например, если вы остались без работы или вам длительное время не выплачивали зарплату — эти причины суд должен счесть уважительными и оставить вас в квартире.

С собственной квартирой сложнее — если это единственное жилье, отобрать ее за коммунальные долги любого размера не могут.

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