В Казахстане строятся новые заводы

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На встречах с представителями кабинета министров Российской Федерации, в частности с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, казахстанская правительственная делегация обсудила вопросы промышленной кооперации и приобретения российской вакцины от коронавируса для бесплатной и добровольной иммунизации граждан Казахстана после необходимых клинических испытаний. С Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» подписано соглашение о выделении Казахстану гарантированного объёма вакцины «Спутник V» после прохождения испытаний. Вакцину для Казахстана готов производить российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

В рамках визита прошли переговоры министра здравоохранения Республики Казахстан Алексея Цоя и министра здравоохранения России Михаила Мурашко по вопросам взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса. Между медицинскими ведомствами двух стран подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве.

География российско-казахстанского партнёрства

Представители правительств России и Казахстана констатировали, что расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами отвечает духу и букве стратегического партнёрства. Стоит отметить, что Российская Федерация является одновременно главным торговым партнёром Казахстана и крупнейшим инвестором в его экономику. Выступая 17 июля на заседании Межправительственного Совета государств ЕАЭС председатель российского правительства Михаил Мишустин отмечал, что в первой половине 2020 года темпы торгово-экономического сотрудничества двух стран замедлились из-за пандемии. «Но я уверен, что мы восстановим к концу 2020 года уверенный рост», - заявил российский премьер. Участвующий в июльской встрече премьер-министр Казахстана Аскар Мамин также выразил уверенность в восстановлении объёмов товарооборота.

Наработанное годами партнёрство и тесные производственные связи позволили нашим странам оперативно решать самые сложные вопросы, которые поставила пандемия коронавируса. Сегодня в Казахстан поставляется продукция крупных российских фармацевтических предприятий «Красфарма», «Stada», «Ozon», «Армавирская биофабрика», «Фармстандарт», «Алиум», «Канонфарма», «Вертекс», «Veropharm», «Альтфарм», «Акрихин». На казахстанском рынке работают российские компании-дистрибьюторы «Букаев.ру», «Гранд Капитал», «Р-Фарм», «Юг фарма», «Протек», «Интерлек», «Бэстфарм». Вот лишь некоторые из последних поставок российской медицинской продукции в соседнее государство.

10 июля в Казахстане приземлились два самолёта с российскими лекарствами суммарным весом 55 тонн для пяти казахстанских фармацевтических компаний, включая самые востребованные противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики. 16 июля в Алматы было доставлено ещё 22,5 тонны лекарственных препаратов из России. 17 июля при содействии благотворительного фонда «Халык» («Народ») в Атыраускую область была доставлена тысяча упаковок препарата «Ксарелто» и 2 тыс. упаковок ацетилсалициловой кислоты. 19 июля при поддержке властей Карагандинской области и корпорации «Казахмыс» была организована доставка в Казахстан лекарственных препаратов весом 17 тонн. 20 июля российская компания-дистрибьютер «Букаев.ру» и казахстанский партнёр «Желдорфармация» доставили 10 тонн лекарств в Актюбе. Предприятия-партнёры из Татарстана поставили в Казахстан свыше 100 тонн материалов для производства медицинских изделий, защитной одежды и операционного белья.

География российско-казахстанского партнёрства в сфере производства лекарств и медицинского оборудования включает предприятия Санкт-Петербурга, Ульяновска, Москвы и Челябинска, которые поставляют в республику продукцию для производства лекарств, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, воздуховодов и многого другого.

Время новых заводов

Кстати, коронавирус притормозил, но не помешал осуществлению стратегических задач по запуску совместных масштабных российско-казахстанских проектов. В ходе встречи министров России и Казахстана 26 августа обсуждались этапы реализации совместных проектов с крупными российскими производителями, такими как КАМАЗ, Петербургский тракторный завод, МХК «Еврохим», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», Группой «ГАЗ».

Стоит вспомнить недавнее соглашение заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина о реализации инвестиционного проекта между ПАО «Татанефть» и группой казахстанских компаний «Аллюр». Договор предусматривает строительство на территории Казахстана завода по выпуску шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей. Завод будет ежегодно выпускать 3 млн легковых и легкогрузовых шин с перспективой увеличения производства до 3,5 млн, а также полмиллиона шин для грузового транспорта. Запуск предприятия запланирован на 2022 год, численность его работников составит порядка 1000 человек.

Другим примером успешного сотрудничества двух стран может служить договор, подписанный Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в России Ермеком Кошербаевым и министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Этот документ касается реализации совместного проекта по строительству и эксплуатации крупного завода минеральных удобрений в Жамбылской области.

К концу прошлого, «довирусного» года общая сумма российских капиталовложений в Казахстане составила 13 млрд долларов, при этом накопленные в Российской Федерации казахстанские капиталовложения достигли почти 4 млрд. В настоящий момент на территории республики действует около 7 тыс. совместных российско-казахстанских предприятий.