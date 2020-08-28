"Глазами любимого": пикантное фото Анастасии Волочковой в ванной

Анастасия Волочкова

Турецкий вояж Анастасии Волочковой и ее таинственного жениха в самом разгаре. Влюбленные наслаждаются обществом друг друга. При этом избранник балерины снимает свою женщину в микро-купальниках на пляже, в сауне и за ужином. А она публикует самые сочные снимки в блоге.

Анастасия Волочкова неделю назад отправилась в медовый месяц со своим таинственным кавалером, которого тщательно скрывает от публики. В Турции без пяти минут муж и жена поселились на люксовой вилле с собственным бассейном.

Настя постоянно публикует фотографии своего элитного отдыха, делясь счастьем с фанатами. Один из последних снимков знаменитости заставил поклонников ахнуть. Волочкова позирует в ванной, прикрывшись одним лишь полотенцем. Вероятно, танцовщица собралась принять ванну. А жених подловил ее за этим занятием, сделав пикантный кадр.

Взору народа предстала обнаженная спина красотки. Пышный бюст Анастасия предусмотрительно прикрыла белым полотенцем. "Глазами любимого. Это счастье, когда светится душа", - подписала снимок балерина.

Чуть ранее она показала свою спальню и огромную кровать. На ложе красовался крокодил. Но не настоящий, а из белоснежных полотенец. На нем красовались зеленые веточки, в импровизированной пасти хищника - алая роза. Возможно, эту игрушку для Насти сделал жених.

Судя по рассказам артистки, мужчина готов на многое ради нее. Он устраивает ей сюрпризы - преподносит огромные букеты прямо в море, заказывает званые ужины в ресторанах и вкусно готовит на костре различные блюда.

Настя говорила, что ее будущий супруг никогда не был женат, у него европейская внешность. Мужчина молод и хорош собой. Когда-нибудь Волочкова рассекретит своего спутника. И тогда поклонницы тоже смогут порадоваться Настиному счастью.