Беременная и сияющая: невеста младшего сына Валерии светилась от счастья на своей свадьбе

Арсений Шульгин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Младший сын певицы Валерии женился на своей возлюбленной Лиане Волковой. Невеста за время свадьбы сменила три наряда и просто ослепила гостей своей красотой. Но самое главное - совсем скоро певица Валерия станет бабушкой. Судя по видео, которые стали достоянием общественности, красавица Лиана находится на последних сроках беременности. Арсений Шульгин без ума от счастья.

Молодые люди вместе почти год, но про их чувства смело можно сказать - это любовь с первого взгляда.Месяц назад Арсений сделал любимой предложение руки и сердца, встав на колено. Молодой человек разместил в блоге видео, где Лиана плачет от счастья, говоря заветное "да", принимая в знак любви и верности от жениха колечко.

Решение молодых людей тогда сильно удивило всю советскую тусовку. Многие удивлялись, мол, как скоро свадьба! Однако тому есть причина. Совсем скоро Арсений и Лиана станут родителями, а Валерия - бабушкой!

На свадьбе Лиана гордо демонстрировала округлившийся животик. А Арсений глаз не сводил с красавицы-невесты.

На торжеств собрались не только друзья и родственники молодых, но и знаменитости. Яна Рудковская разместила в блоге серию трогательный видео первого танца молодых, а также поздравление Валерии. "Талантливые и красивые ребята. А сегодняшний танец молодоженов под живое исполнение мамы - потрясающей Лерочки - это, конечно, шквал эмоции !", - рассказала Яна.

Она отметила красоту пары и то, как молодые счастливы. "Лиана и Арсений! Будьте счастливы! Вы невероятно подходите друг другу! Совет и любовь на долгие-долгие годы", - написала супруга Евгения Плющенко.

Стоит отметить, что Лиану к алтарю вел папа. Под бурные аплодисменты гостей мужчина передал свою дочь в руки Арсения. В этот момент на глазах у многих блестели слезы умиления и радости за молодых.