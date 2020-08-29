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Наука

Илон Маск рассказал, как он собирается чипировать человечество

Миллиардер-изобретатель представил девайс, который имплантируется в череп, чтобы связать мозг и компьютер
Ярослав КоробатовЯрослав КоробатовЯрославКоробатов
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Компания Илона Маска Neuralink занимается разработкой интерфейса, который может напрямую соединить мозг и компьютерное железо

Компания Илона Маска Neuralink занимается разработкой интерфейса, который может напрямую соединить мозг и компьютерное железо

Фото: кадр с видео

Медицинская исследовательская компании Neuralink была создана Илоном Маском 3 года назад. Проект преследует амбициозную и фантастическую цель - добиться симбиоза естественного и искусственного интеллекта. Маск исходил из распространенного соображения, что естественные ресурсы человеческого мозга уже исчерпаны. Машины уже давно играют лучше людей в шахматы, а недавно научились обыгрывать нас и в го - стратегическую игру, распространенную на Востоке. Поэтому единственный способ противостоять порабощению со стороны искусственного интеллекта это подключение человеческого мозга к компьютеру. Neuralink как раз и занимается разработкой “нейронного кружева” - интерфейса, который может напрямую соединить мозг и компьютерное железо.

Вместо киборга зрителям показали свинью

В ходе пятничной презентации новых технологий Neuralink от Илона Маска ждали фантастических вещей вроде демонстрации первого киборга. Однако, это дело очень-очень далекого будущего (если вообще возможно). А Маск говорил в первую очередь о медицинском применении чипа Neuralink. Предполагается, что он может быть использован для лечения людей потерявших память слух, зрение, пациентов, переживших инсульт, серьезные черепно-мозговые травмы, парализованных больных и т.д.

- Цель сегодняшней презентации не в сборе денег, - заявил Илон Маск, - Наша главная задача состоит в том, чтобы убедить талантливых и выдающихся людей прийти работать в Neuralink. Я призываю вас помочь нам создать надежный, эффективный и общедоступный продукт. Печальная истина заключается в том, что почти каждый человек со временем будет иметь какие-то неврологические проблемы, включая потерю памяти, разрушение мозга, депрессию и так далее. Избавить человечество от этих проблем - вполне разумная и реальная миссия нашей компании.

Первые эксперименты Neuralink проводил на лабораторных крысах, грызунам вживлялось до 1500 электродов, каждый в четыре раза тоньше человеческого волоса. Теперь подопечные Илона Маска перешли к экспериментам на поросятах.

Теперь подопечные Илона Маска перешли к экспериментам на поросятах.

Теперь подопечные Илона Маска перешли к экспериментам на поросятах.

Фото: кадр с видео

У чипа, который имплантируется под кожу черепа, миниатюрные размеры 23 мм на 8 мм, при этом он имеет 1024 канала для связи с мозгом. После того, как устройство установили на место, оно не ощущается и его не видно под волосами.

У чипа, который имплантируется под кожу черепа, миниатюрные размеры 23 мм на 8 мм, при этом он имеет 1024 канала для связи с мозгом.

У чипа, который имплантируется под кожу черепа, миниатюрные размеры 23 мм на 8 мм, при этом он имеет 1024 канала для связи с мозгом.

Фото: кадр с видео

Саму операцию по вживлению девайса проводит робот-”швейная машинка”, который искусно монтирует нити с электродами в ткань мозга, при этом повреждение тканей и нервных клеток исключены.

Специальный робот искусно монтирует нити с электродами в ткань мозга, при этом повреждение тканей и нервных клеток исключены

Специальный робот искусно монтирует нити с электродами в ткань мозга, при этом повреждение тканей и нервных клеток исключены

Фото: кадр с видео

От взлома мозга убережет ФБР

По словам Маска, эта процедура занимает менее часа, не требует общего наркоза и в тот же день пациент может уехать из госпиталя домой.

Поросенок, чей чип-имплант был уже удален, выступил доказательством, что установка и удаление девайса никак не сказываются на здоровье подопытных животных

Поросенок, чей чип-имплант был уже удален, выступил доказательством, что установка и удаление девайса никак не сказываются на здоровье подопытных животных

Фото: кадр с видео

Правдивость его слов могли бы подтвердить три хавроньи, но они на презентации были не слишком разговорчивы. Впрочем, у каждой хрюшки была своя судьба. Одна их них вообще не подвергалась хирургическим манипуляциям и присутствовала на презентации только в качестве эталона, чтобы можно было сравнить, что свиньи-киборги ничем от нее не отличаются. Еще у одного поросенка чип-имплант был уже удален. Этот пример был призван продемонстрировать, что установка и удаление девайса никак не сказываются на здоровье подопытных животных. Ведь, по словам Маска, девайс придется периодически извлекать, чтобы обновить аппаратное обеспечение. И лишь у хавроньи по имени Гертруда под кожей головы находился всамделишный вживленный чип. На большом мониторе зрителям демонстрировали параметры активности мозга Гертруды. Но о чем думала в этот момент свинья было понятно и без интерфейса “мозг - компьютер” - у хавроньи явно разгулялся аппетит.. Эксперты пояснили, что с помощью импланта можно будет осуществлять тонкую настройку всей нервной системы, но как это делать, пользователям не показали.

На большом мониторе зрителям демонстрировали параметры активности мозга Гертруды.

На большом мониторе зрителям демонстрировали параметры активности мозга Гертруды.

Фото: кадр с видео

Маск добавил, что по вопросам безопасности его инженеров консультируют сотрудники ФБР, дабы хакеры не взломали мозг потенциального киборга.

Отвечая на вопросы, глава Neuralink подтвердил, что с помощью устройства можно силой мысли управлять “Тесла” (это электроавтомобиль, который выпускает еще одна компания Илона).

Миллиардер добавил, что компания готовится к первой имплантации девайса человеку и ждет завершения необходимых согласований. Дата эксперимента не называлась. Но стало известно, что первые клинические испытания будут проведены у пациентов с параличом всех четырех конечностей, возникшим в результате травмы шейного отдела спинного мозга.

Презентации завершилась, но после нее осталось некое чувство недосказанности. От чародея и фокусника Маска явно ожидали большего.

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