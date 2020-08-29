Илон Маск рассказал, как он собирается чипировать человечество

Компания Илона Маска Neuralink занимается разработкой интерфейса, который может напрямую соединить мозг и компьютерное железо Фото: кадр с видео

Медицинская исследовательская компании Neuralink была создана Илоном Маском 3 года назад. Проект преследует амбициозную и фантастическую цель - добиться симбиоза естественного и искусственного интеллекта. Маск исходил из распространенного соображения, что естественные ресурсы человеческого мозга уже исчерпаны. Машины уже давно играют лучше людей в шахматы, а недавно научились обыгрывать нас и в го - стратегическую игру, распространенную на Востоке. Поэтому единственный способ противостоять порабощению со стороны искусственного интеллекта это подключение человеческого мозга к компьютеру. Neuralink как раз и занимается разработкой “нейронного кружева” - интерфейса, который может напрямую соединить мозг и компьютерное железо.

Вместо киборга зрителям показали свинью

В ходе пятничной презентации новых технологий Neuralink от Илона Маска ждали фантастических вещей вроде демонстрации первого киборга. Однако, это дело очень-очень далекого будущего (если вообще возможно). А Маск говорил в первую очередь о медицинском применении чипа Neuralink. Предполагается, что он может быть использован для лечения людей потерявших память слух, зрение, пациентов, переживших инсульт, серьезные черепно-мозговые травмы, парализованных больных и т.д.

- Цель сегодняшней презентации не в сборе денег, - заявил Илон Маск, - Наша главная задача состоит в том, чтобы убедить талантливых и выдающихся людей прийти работать в Neuralink. Я призываю вас помочь нам создать надежный, эффективный и общедоступный продукт. Печальная истина заключается в том, что почти каждый человек со временем будет иметь какие-то неврологические проблемы, включая потерю памяти, разрушение мозга, депрессию и так далее. Избавить человечество от этих проблем - вполне разумная и реальная миссия нашей компании.

Первые эксперименты Neuralink проводил на лабораторных крысах, грызунам вживлялось до 1500 электродов, каждый в четыре раза тоньше человеческого волоса. Теперь подопечные Илона Маска перешли к экспериментам на поросятах.

Теперь подопечные Илона Маска перешли к экспериментам на поросятах. Фото: кадр с видео

У чипа, который имплантируется под кожу черепа, миниатюрные размеры 23 мм на 8 мм, при этом он имеет 1024 канала для связи с мозгом. После того, как устройство установили на место, оно не ощущается и его не видно под волосами.

У чипа, который имплантируется под кожу черепа, миниатюрные размеры 23 мм на 8 мм, при этом он имеет 1024 канала для связи с мозгом. Фото: кадр с видео

Саму операцию по вживлению девайса проводит робот-”швейная машинка”, который искусно монтирует нити с электродами в ткань мозга, при этом повреждение тканей и нервных клеток исключены.

Специальный робот искусно монтирует нити с электродами в ткань мозга, при этом повреждение тканей и нервных клеток исключены Фото: кадр с видео

От взлома мозга убережет ФБР

По словам Маска, эта процедура занимает менее часа, не требует общего наркоза и в тот же день пациент может уехать из госпиталя домой.

Поросенок, чей чип-имплант был уже удален, выступил доказательством, что установка и удаление девайса никак не сказываются на здоровье подопытных животных Фото: кадр с видео

Правдивость его слов могли бы подтвердить три хавроньи, но они на презентации были не слишком разговорчивы. Впрочем, у каждой хрюшки была своя судьба. Одна их них вообще не подвергалась хирургическим манипуляциям и присутствовала на презентации только в качестве эталона, чтобы можно было сравнить, что свиньи-киборги ничем от нее не отличаются. Еще у одного поросенка чип-имплант был уже удален. Этот пример был призван продемонстрировать, что установка и удаление девайса никак не сказываются на здоровье подопытных животных. Ведь, по словам Маска, девайс придется периодически извлекать, чтобы обновить аппаратное обеспечение. И лишь у хавроньи по имени Гертруда под кожей головы находился всамделишный вживленный чип. На большом мониторе зрителям демонстрировали параметры активности мозга Гертруды. Но о чем думала в этот момент свинья было понятно и без интерфейса “мозг - компьютер” - у хавроньи явно разгулялся аппетит.. Эксперты пояснили, что с помощью импланта можно будет осуществлять тонкую настройку всей нервной системы, но как это делать, пользователям не показали.

На большом мониторе зрителям демонстрировали параметры активности мозга Гертруды. Фото: кадр с видео

Маск добавил, что по вопросам безопасности его инженеров консультируют сотрудники ФБР, дабы хакеры не взломали мозг потенциального киборга.

Отвечая на вопросы, глава Neuralink подтвердил, что с помощью устройства можно силой мысли управлять “Тесла” (это электроавтомобиль, который выпускает еще одна компания Илона).

Миллиардер добавил, что компания готовится к первой имплантации девайса человеку и ждет завершения необходимых согласований. Дата эксперимента не называлась. Но стало известно, что первые клинические испытания будут проведены у пациентов с параличом всех четырех конечностей, возникшим в результате травмы шейного отдела спинного мозга.

Презентации завершилась, но после нее осталось некое чувство недосказанности. От чародея и фокусника Маска явно ожидали большего.