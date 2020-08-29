Распоряжение Зеленского об очистке моря у Одессы от затопленного танкера выполнили силами российских моряков

С судна «Делфи», перевернувшегося на бок в ноябре 2019 года напротив городского пляжа, постоянно выливались нефтепродукты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фу, на Украине смогли совершить эпохальную перемогу. На самом деле, конечно, одержали победу, потому что перемога – это такая штука, за которой неминуемо следует зрада. Таковы уж традиции украинского лыцарства. Но тут пока обошлось без зрады. О чем речь. Танкер «Делфи», с ноября 2019 года разместившийся аккурат напротив городского пляжа Одессы «Дельфин» на мелководье перевернутый набок и постоянно выливавший нефтепродукты в окружающую его водную среду, наконец-то подняли. Несмотря на то, что уж очень «горячее» случилось совпадение танкер «Делфи» на пляже «Дельфин». Это вам не дельфин и русалка. Сразу чувствуется, что они созданы друг для друга.

Помните, как пан президент Украины Володимир Зеленьский требовал в начале июля поднять «Делфи» в ближайшие же дни? Если забыли, я напомню.

- Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала, - говорил он 4-го июля. Ну да, проснулся. Пляжный сезон наступил.

Самое интересное, что в поставленные им ультимативные сроки никто не уложился. Попытались было завести тросы на притопленный танкер и стащить его с мели силами местных буксиров, но потерпели полное фиаско. То концы лопнули, потому как буксировочные автомобильные тросы не предусмотрены для стаскивания танкеров, то их, вообще, куда-то дели. Не исключено, что сперли, поскольку в любой лавке по приему цветмета и чермета за них сразу отсыпят звонкой монетой.

После этого смекалистые украинцы предложили кучу вариантов решения проблемы – от использования воздушных шаров до постройки специальных ракет, которые должны будут развить необходимую тягу, чтобы переместить затопленный танкер с остатками нефтепродуктов к побережью Крыма и портить местную экологию тамошним москалям. Был даже вариант, и это серьезно, распилить танкер (самые горячие головы предлагали кинуть клич среди местного населения, мол, идите и пилите на халяву), но тут экологи проснулись. Говорят, мы, мол, не знаем, что там внутри танков у танкера, сколько еще нефти, а потому вред от распила может перевесить доходы аборигенов.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но, наконец-то, проблема стала решаться в реальности, танкер удалось поднять и поставить на киль, так что нефть перестала из него выливаться в море. Победа? Да. А почему тогда над Украиной стоит вой местных свидомых патриотов? Потому что - вот здесь наберите воздух в грудь и отставьте чашку с кофе подальше – танкер «Делфи» поднимали и ставили на киль … российские буксиры. Парам пам-пам!

Буксиры Diamond N и Topaz N, экипажи которых и осуществили эту операцию, пришли из Новороссийска, они принадлежат морскому торговому порту «Новороссийск» и входят в портофлот компании «Трансшип».

Ясное дело, украинские патриоты не могли пройти мимо такого вопиющего акта «российской агрессии» и забросали СБУ и СНБО Украины петициями, рапортами и доносами. Там, естественно, немедленно заинтересовались, поскольку арест российских судов – это уже украинская национальная традиция и забава одновременно. Помните, кстати, каким было одно из распоряжений президента Зеленского после вступления в должность главы в первые 100 дней во главе Украины? Нет, не про отмену дискриминирующего языкового закона. Нет, не про прекращение огня на Донбассе. Этого от него до сих пор не дождались, хотя обещания именно этих шагов обеспечили ему ковровую дорожку, которую стелют для него в столицах других стран по прибытию туда. 24 июля 2019 года Зеленский лично отдал распоряжение о задержании российского танкера «Нейма», зашедшего в порт Измаила на ремонт.

Так что интерес СБУ и СНБО к российским буксирам вполне понятен и объясним. К тому же, пара дополнительных вымпелов в ВМСУ может дать украинскому флоту еще парочку адмиралов. Вот только обломались украинские спецслужбы в своих предвкушениях, поскольку оба буксира находятся в собственности у компании из Гонконга. Ну да, собственниками компании являются граждане РФ. Но ведь формально Киеву в случае ареста буксиров придется иметь дело с Китаем.

Вот и приходится теперь даже самым щирым патриотам Украины мириться с тем, что даже такую, не самого сложную проблему, без клятых москалей им решить не удалось. Ни туда и ни сюды, одним словом.

И так шо же це було, перемога, чи зрада?