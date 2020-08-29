Украина готовится к проведению Олимпиады и готова обогатить мир новым видом спорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремительным домкратом Украина строит свое цеевропейское будущее, в которое движется семимильными шагами. На официальном сайте Офиса президента Украины (ОПУ) появилось сообщение, что Незалежная готова принять участие в конкурсе на право проведения Олимпийских игр. Министр по делам молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что власти еще не определились, хозяйкой каких именно игр намерена стать Незалежная, то ли Летних Игр 2028 года, то ли Зимней Олимпиады в 2030-м, но подготовка уже началась. Пока, правда, не к самим играм, а к визиту главы МОК Томаса Баха. В планах самого Баха такая поездка тоже пока не значится, но над его приездом работают лучшие спортивные силы Незалежной.

Правда, в прошлом году, еще до всяких коронавирусов, спортсмены Украины прекратили подготовку к Олимпиаде-2020. И по самой банальной причине – из-за отсутствия денег. Но вы же понимаете, что провести Олимпиаду этот фактор совсем даже не помешает.

Тем более что Украине есть чем удивить главу МОК. Нет, не новыми стадионами, не развитой инфраструктурой с шныряющими по стране гиперлупами, моментально доставляющими болельщиков-туристов из Жмеринки в Одессу или из Львова в Сумы, а новым олимпийским видом спорта исключительно украинского происхождения. Собственно говоря, он пока еще не оформлен как вид спорта, но над этим тоже изо всех сил трудятся лучшие представители спортивной и кулинарной общественности. При чем тут кулинария, удивленно спросите вы.

Еще как при чем. Потому что новый вид спорта, которым Украина хочет осчастливить спортивный мир планеты – это (барабанная дробь!) поедание вареников! Съили, москалики? Та хто же вам даст их съисть-то?! Вот читайте теперь и завидуйте.

Кадры решают все, а вовсе не деньги. Такой подход демонстрирует правительство Украины. Идея о проведении регулярных соревнований по скоростному поеданию вареников, по признанию министра принадлежит его заместителю Александру Андросову, который уже имеет опыт соорганизатора таких мероприятий.

До сих пор конкурсы, кто больше съест за единицу времени, проводились в рамках каких-то кулинарных фестивалей. На которых участники стремились поразить гостей и всех остальных разнообразием рецептов. В Полтаве на ягодном фестивале приготовили, например, ягодный борщ, а во Львове установили национальный рекорд, придумав 50 различных начинок для вареников. Были, кстати, и соревнования. В 2014-м победительница конкурса на скоростное поедание вареников (из Львовской области) умерла прямо во время церемонии награждения. Поджелудочная не выдержала нагрузки. Но это авторов идеи не останавливает.

В министерстве по делам молодежи и спорта Украины уже пообещали, что на Чемпионат мира по поеданию вареников придут спортсмены-пожиратели из 180 стран мира. И если состязание пройдет успешно, то НОК Украины будет рекомендовать МОКу включить в состав олимпийских видов спорта. Пока, правда, непонятно, в программу Летних Игр (на открытом воздухе) или же Зимних (в закрытых помещениях). Наверное, зависит от того, хозяйкой каких Игр станет Украина.

И вот тут некоторые начинают каверзно интересоваться, почему вареник, а не борщ, например? Тем более что соревнования по поеданию борща могут быть не менее зрелищными, если проводить их, не дав участникам столовых приборов. Отвечаем. Во-первых, добрая половина, если не три четверти международных участников из, как было обещано, 180 стран мира, попросту не смогут выговорить это слово – борсцхч. А, во-вторых, и это представляется гораздо более важным фактором, в этом виде спорта существует масса номинаций. Поедание вареников с творогом, поедание вареников с картошкой, поедание вареников с клубникой. Помните львовский рекорд? 50 начинок. А ведь поедание вареника с каждой начинкой отличается по техническим параметрам от поедания с другой. Проглатывание там или разжевывание. Индивидуальные особенности предмета состязаний. Это вам не керлинг или там хоккей, где все камни или шайбы одинаковые. Как и мячи. Сколько начинок, столько и номинаций. Столько и наград. А у кого лучшие шансы на победу? Конечно, у хозяев и прародителей. Вот вам и профит – олимпийская сборная Украины станет абсолютным лидером в командном зачете и чемпионом по золотым медалям. И ведь на тренировки особо и деньги тратить не надо, что для украинского спорта в последние годы стало нерешаемой проблемой. Наоборот, для победы надо как следует проголодаться. Чтобы победить. И помереть.

Без сомнений, будущие Олимпийские игры на Украине явно станут такой же победой команды Зеленского и лично его как проект превращения Незалежной в «страну в смартфоне» и в Мекку для инвестиций. По крайней мере, в той виртуальной реальности, в которой они живут.

Осталось только Томаса Баха для начала каким-то способом заманить. А там он не выдержит и сдастся. Особенно, если пытать его варениками.