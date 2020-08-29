Уйти, чтобы остаться? Саакашвили снова чуть-чуть не доехал до Грузии

Экс-президент Грузии пообещал одно, потом заявил о другом, а в конце концов решил работать на «два фронта» Фото: Иван ВИСЛОВ

Тяжелая утрата могла ждать Украину уже в ближайшие недели. «Великий реформатор» всего и вся, чемпион мира и его окрестностей по беганию по крышам (Карлсон не в счет, у него был моторчик, и он мог летать, что впору приравнять к допингу или к дополнительной страховке) Михеил (так он именует себя на своей странице в соцсети «Фейсбук») Саакашвили объявил о грядущем возвращении в Грузию.

- Все эти семь лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает. Но, в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше, и каждый грузин может быть богатым, и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь! – объявил он в своем видеообращении. - Мне хотелось, чтобы мой народ жил гораздо лучше, намного богаче, и все же за эти годы из-за этих ошибок, совершенных из-за того, что я не смог сделать до конца, я хочу публично извиниться перед всеми. В то же время я бесконечно благодарен грузинскому народу, который меня сделал участником успешного исторического процесса строительства грузинского государства.

Фанаты Михеила Николозовича в Незалежной тут же начали рыдать. Мол, на кого ты нас покидаешь, отец родной! Кто же нас поведет в светлое будущее с кружевными труселями и европейскими пенсиями? Неужели все эти забеги по крышам от спецназа, бросания стаканами в министра внутренних дел Арсена Авакова и даже исполнение некогда самой популярной песни про «барыг» в караоке, неужели вся эта борьба была впустую? Что же будет с реформами на Украине? А как же недвусмысленные намеки из уст самого «великого реформатора» что его ждет кресло премьер-министра Украины в новом составе правительства? И как он мог променять фантазию стать во главе украинского правительства на иллюзию дожидающегося его попы кресла премьер-министра Грузии?

А вот в самой Грузии, наоборот, обещанию Саакашвили вернуться домой обрадовались. И не столько его сторонники, сколько политические противники. Напомним, на Родине (которой по счету? – я уже начинаю путаться) Саакашвили приговорен к тюремному заключению, и, вполне вероятно, его ждут и новые приговоры по другим делам. Потому и неудивительно, что правящая сейчас в Сакартвело партия «Грузинская мечта» репостнула видеообращение Саакашвили на своей странице в соцсети с припиской: «Миша, приезжай!»

- Его ждет процедура задержания прямо на границе и, конечно, грузинская тюрьма, - разъяснила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, разъяснив, что приговор в отношении Саакашвили в силе, и он до сих пор на Родине объявлен в розыск.

Михаил Николозович тут же, что называется, остыл. Пост премьера еще надо постараться занять, а камера в тюрьме обеспечена уже сейчас – нетрудно понять, какую из альтернатив он решил выбрать. И, буквально на следующий день отыграл назад, постаравшись обставить все, как ответ на реакцию его украинских почитателей.

- Сегодня было много грустных комментариев по поводу моего заявления по Грузии. Некоторые мои друзья-украинцы просто оплакивают мое «прощание» с Украиной. Хочу сказать им: выше голову! Мы будем сражаться и в Грузии, и в Украине! Мы будем побеждать и там, и там! Для меня судьбы двух наших стран неразделимы. Для меня это одна борьба. И это будет одна общая победа! – написал он. В переводе на обычный язык – ша! Уже никто никуда не идет. И не едет.

Подыграли Михеилу Николозовичу и у Зеленского. Экстравагантность и непредсказуемость Саакашвили объяснил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- Михаил Николозович весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится, - заявил чиновник и пояснил, что поэтому «нет никаких оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства». Эксперты украинского политикума объяснили, что непосредственным поводом для «волнения» Михаила Саакашвили мог стать очередной удар, который он получил в виде назначения главой Одесской таможни 43-летнего Дениса Пудрика. Той самой Одесской таможни, которая была кормовой базой для команды Саакашвили в период его губернаторства в этом регионе.

- Назначение этого типа на таможню — это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами, - отреагировал Саакашвили, а после этого бухнул про «возвращение в Грузию». Похоже, Зеленский начал осознавать, какую «мину замедленного действия» он подложил сам под себя назначением Саакашвили на пост главы Исполкома Нацсовета по реформам. Причем назначить Михеила Николозовича ему было не так просто (неслучайно первоначально речь шла о вице-премьерстве, но на такую попытку Зеленский так и не отважился, и все ограничилось должностью главы Исполкома, где не требовалось утверждение парламентом), а уволить Саакашвили ему теперь будет гораздо труднее. Так что украинские фанаты экс-президента Грузии и бывшего губернатора могут скакать и кричать: «Миша останется с нами».

Впрочем, радоваться украинскому фан-клубу Саакашвили, может быть, еще рано. Буквально в четверг он принимал представительную делегацию из Казахстана, в переговорах с которой договорился об открытии Международного центра Саакашвили в одном из казахских университетов. А после окончания встречи с неким торжеством обратился к своим читателям.

- В конце встречи мне подарили национальную казахскую одежду, составной частью которой является хлыст, который, как мне кажется, сейчас очень нужен Украине для ускорения реформ! – сообщил он им.

Не знаю, как насчет хлыста для Украины, но, вполне вероятно, что Михеил Николозович строит новые планы своей дальнейшей карьеры еще в одной постсоветской стране. В конце концов, кого-то ведь надо представлять на инаугурации следующего президента США стоящим в кустиках за оградой Белого дома.