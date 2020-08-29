Соболев впервые в деталях рассказал, как помирился с Артемом Дзюбой

Александр Соболев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

История о конфликте между Артемом Дзюбой и Александром Соболевым, игроками сборной России по футболу, всю последнюю неделю волновала болельщиков. Дзюба - игрок "Зенита" и капитан сборной, Соболев - форвард "Спартака" и конкурент Артема на место в национальной команде. Дзюбу позвали на матчи сборной в сентябре, а Соболева - нет. Причиной, как потом сказал Станислав Черчесов, стал конфликт между футболистами.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну нападающий "Спартака" впервые в деталях и публично рассказал про историю этого "противостояния". И о том, как примирился с Дзюбой, оставив этот конфликт позади.

- Если честно, конфликта как такового не было. Ну да, я там в интервью где-то сказал, но это одно. А вот то что произошло на поле в матче с "Зенитом" - это тоже не конфликт, опять же. Тут нет как такового конфликта. С Артемом мы даже не знакомы - виделись один раз в сборной и то, только на футбольных полях. Так что конфликта между нами, в принципе, не может быть. Думаю, что ни одной правды о причинах конфликта, про которые говорят, просто нет.

- А ты был удивлен такой реакции со стороны Черчесова?

- Не сказать, что я удивлен. Просто расстроился из-за того, что меня не вызвали. Но я понимаю Станислава Саламовича, потому что как он сказал, есть определенная атмосфера в сборной. И она хорошая, и если б мы приехали в команду с таким недопониманием, то, конечно, могло бы быть, что-то, какой-то конфликт. Но мы уже все решили и конфликта больше нет.

- Как вы помирились с Дзюбой, расскажи. Вот у тебя был номер телефона Артема?

- Если честно, то нет, я его спросил у Георгия Джикии. Я позвонил Артему перед игрой, за 2-3 часа до своей игры, но он не взял трубку. Наверняка, у него моего номера тоже не было. И я написал ему, что это Соболев, перезвони как сможешь. А потом когда приехали на игру, то он перезвонил мне, мы готовились к матчу, а я аж растерялся и не увидел, что он мне звонил. Тогда я ему сказал - позвони мне ты после своей игры! Мы пожелали друг другу удачи, даже не общаясь друг с другом. После игры уже списались и договорились созвониться.

Напомним, что сегодня, 29 августа, вечером "Спартак" сыграет свой шестой матч в сезоне. На поле стадиона в Тушино команда Доменико Тедеско примет тульский "Арсенал". Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка.