Украина продала себя не просто задешево, а еще и с доплатой со стороны продавца

Украина официально встает под полный контроль Евросоюза всего за миллиард евро с хвостиком, который еще придется отдавать. И с процентами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обнародование на Украине «пленок Деркача» - записи телефонных разговоров Петра Порошенко в бытность его президентом страны с вице-президентом США Джо Байденом – вызвало кратковременный скандал. Тогда многие эксперты стали поначалу утверждать, что это подделка, потому что иначе придется признать, что Незалежная находится под внешним управлением. Потом подлинность записей с грехом пополам признали, но вот про внешнее управление украинских политиков словно заклинило.

- Нет никакого внешнего управления, - продолжали утверждать они и занимаются этим до сих пор. Между тем, не требуется никаких расшифровок подпольных записей, протоколов нелегальных заседаний и прочей атрибутики «рыцарей плаща и кинжала» для адептов конспирологических «теорий заговора». Все, что необходимо, имеется в совершенно открытом доступе. Надо лишь посмотреть и увидеть.

На состоявшемся 25 августа внеочередном заседании Верховной рады Украины парламентарии Незалежной ратифицировали соглашение с Евросоюзом о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи. Объем которой исчисляется весьма небольшой по меркам нормального государства суммы – 1,2 млрд. евро. Интересно, что за этот миллиард, который, несмотря на термин «помощь», надо будет отдавать, да еще и с процентами, обязалась сделать Украина? Предупреждаю сразу – сюрпризы тут могут ждать только тех, кто пропустил последние 7 лет жизни Незалежной мимо своих ушей.

Есть такое Приложение к Меморандуму о Соглашении с ЕС, и там на этот вопрос дан совершенно четкий и недвусмысленный ответ.

Украина в ответ на кредит в 1,2 млрд евро обязуется:

- предоставлять Еврокомиссии любую информацию, которую та сочтет необходимой для себя;

- обеспечить контроль над всеми закупками Минздрава. Создать Наблюдательный совет государственного медпредприятия «Медзакупки» и обеспечить контроль над ним;

- провести реформу налоговой службы и таможни, ликвидировать Государственную фискальную службу (налоговую полицию) и создать агентство по расследованию экономических преступлений, обеспечить контроль над проведением конкурсов и назначением руководителей налоговой и таможни;

- создать новую Высшую квалификационную комиссию судей Украины с международным участием;

- создать Комиссию по вопросам этики с международным участием, которая будет иметь полномочия назначать и увольнять членов Высшего совета правосудия;

- обеспечить контроль над прозрачностью конкурсов на государственную службу;

- обеспечить контроль над аттестацией прокуроров на региональном и местном уровне;

- расширить полномочия частных исполнителей против любого должника от 100 тыс. грн. (включая физлиц и гос. юрлиц), обеспечить блокирование исполнителями средств на банковских счетах;

- обеспечить контроль над возвратом активов «Приватбанка»;

- обеспечить контроль над созданием Наблюдательных советов крупнейших госпредприятий;

- отменить специальные обязательства «Нафтогаза Украины» по поставке газа населению и госрегулирование цены на газ для населения.

И не забудьте, что там, где употребляется слово «контроль» речь идет о контроле со стороны институтов Евросоюза. Я уже молчу про блокировку счетов должников. Это на самом деле, хоть и больно для тех же должников за ЖКХ на Украине, но не столь фатально по стратегическим последствиям по сравнению с тем, что под контроль будут поставлены все госкомпании, а судей будут назначать и увольнять иностранные «консультанты». Которые, кстати, подберут под себя и налоговую, и таможню, и так далее.

Повторюсь, Украина добровольно встает под полный иностранный контроль. И всего за один с небольшим миллиард евро. Который, к тому же, надо будет еще возвращать с процентами. А уж, что эти деньги вернут, нет никаких сомнений, потому что всеми процессами будут рулить не в самой Незалежной, а из-за ее пределов. Редкостная распродажа. Таких скидок ни на каком Али-экспрессе не найдете. Практически даже не за бесплатно, а еще и с доплатой со стороны продавцов.

Остается лишь поздравить соседей с окончательной и бескомпромиссной перемогой. Над здравым смыслом, собой и страной в целом.