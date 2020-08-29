Фигуристка Медведева поведала о планах написать книгу и сказала, будут ли там скандалы

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Евгения Медведева продолжает готовиться к новому сезону на территории России. Она не смогла попасть в Канаду из-за пандемии коронавируса. А до того некоторое время находилась в Японии - туда она поехала в надежде подготовиться к ледовому шоу. Которое в итоге отменили из-за вируса. В программе "Центральное телевидение" на канале НТВ Женя дала первое большое интервью за последнее время, поведав о последних новостях про себя.

ПРО АВТОБИОГРАФИЮ

- Возможно, в скором времени биографии не получится, потому что сейчас я нахожусь в процессе фиксирования всех интересных моментов моей жизни. Она у меня насыщенная и в ней присутствует гораздо больше деталей, чем многие думают. Насчет откровений - возможно, будет что-то интересное. Но сейчас мы с командой не находимся в написании конкретном.

О СКАНДАЛАХ В КНИГЕ

- У меня не стоит цели делать какие-то разоблачения или же разводить скандалы. Просто хотелось рассказать о самых ярких моментах и что я испытывала, когда переживала все это. Хотелось бы составить больше положительную ауру.

ПРО ТРЕНИРОВКИ В РОССИИ

- Полететь куда-то возможности нет. Но сейчас запланировано очень много российских соревнований внутри нашей страны. Так что да - мне пришлось остаться на этот сезон в России. Но это не значит, что мы с Брайаном, моим тренером, потеряли какую-то связь. Практически ежедневно мы выходим на связь, когда разница во времени нам позволяет. И проводим точно такие же тренировки, как и в Канаде. Мне повезло с тем, какие люди меня здесь окружают - Елена Буянова, Татьяна Тарасова. То есть я не одна, а под присмотром. И мы с Брайаном работаем и готовимся к новому сезону.

ПРО ПОДЛОСТИ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ

- Один раз девочке, видела, кто-то подрезал шнурки, ну, или же они просто лопнули. Но в современному фигурному катании не существует такой вот "войны физической", потому что сейчас присутствует такая вещь как Интернет, более страшная. И идет больше информационная война, нежели физическая.

ПРО СМЕРТЬ ФИГУРИСТКИ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ

- Я, действительно, очень сильно переживала этот факт. Не могу сказать, что мы были действительно очень хорошими и близкими друзьями, но мы знали друг друга с начала - начинали вместе кататься. Я видела, как она проходила через трудности, сменила страну, вид фигурного катания, для меня было, конечно, абсолютным потрясением то, что случилось. И, хочу напомнить, сделала большой пост в Инстаграм. Чтобы люди думали, прежде чем что-либо говорить или писать человеку. Потому что мы не знаем, что внутри происходит. И что происходит у человека в жизни. Да, когда мы выходим на лед, то выглядим очень спокойными. Но это абсолютно не значит, что мы такие внутри, потому что мы тоже люди - волнуемся, переживаем, и иногда нам бывает очень-очень тяжело.