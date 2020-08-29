Дмитрий Певцов сообщил о своем состоянии

У Дмитрия Певцова пневмония и дыхательная недостаточность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По предварительному диагнозу у Певцова пневмония и дыхательная недостаточность. При этом сам актер говорит, что чувствует себя хорошо.

- У него воспаление легких и отрицательные анализы на коронавирус, - сообщил kp.ru директор театра «Ленком» Марк Варшавер. - Час назад мы положили Дмитрия в больницу. Анализы на ковид он сдал еще вчера, когда находился дома. А сегодня сам решил лечь в больницу, хотя и говорит, что чувствует себя хорошо.

- Сколько спектаклей придется отменить из-за госпитализации Певцова?

- Мы заменили три спектакля с его участием до 24 сентября. Надеюсь, к этому времени Дмитрий уже выздоровеет. 2 сентября, когда откроется театр, вместо «Капкана» будем играть «Ва-банк». Все остальные изменения можно найти на нашем сайте.

- В августе шли прогоны репертуара. Дмитрий участвовал в репетициях? Если у него все-таки обнаружится коронавирус, это значит, что потенциально могут заразиться и другие актеры?

- Певцов давно был на репетициях. 10 августа он вернулся из Крыма, там он отдыхал. И после возвращения не был в театре. Он неважно себя чувствовал. Думаю в больнице в Коммунарке его повторно проверят на коронавирус. Пока же он написал мне в смс, что с ним все в порядке.

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