Волонтеры сделали генеральную уборку на Голубых озерах

Кондуки - территория с удивительным, неземным ландшафтом и озерами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Те, кто любит отдыхать на природе – люди разные. Одни отдыхают по принципу «после нас хоть трава не расти». Там, где они стояли, сразу видно – что пили и чем закусывали. Другие действуют по ситуации: выброшу всего-то пару баклажек – их здесь и без меня много. А третьи и свой мусор увезут, и за другими место очистят. Увы, но таких людей мало, чтобы побороть чужое разгильдяйство…

Пример тому – Кондуки, территория с удивительным, неземным ландшафтом и озерами. В зависимости от погоды, вода в них меняет цвет от бледно-голубого до пронзительно бирюзового и темно-синего. Создана эта красота людьми. Здесь, недалеко от Богородицка до 1970-х годов добывали открытым способом уголь. После завершения разработок карьеры заполнились водой. И со временем стали любимым местом отдыха многих туляков. А в эпоху интернета и онлайн-навигации Кондуки и вовсе превратились в центр туристического паломничества.

- Мы подсчитали: сейчас сюда приезжают иногда до 10 тысяч человек в день! – рассказала сотрудник Новомосковского политехнического колледжа, эковолонтер Ольга Ивлиева, - Можете представить, что после них остается? Только в этом году шесть уборок здесь провели и каждый раз по 300 мешков мусора вывезли.

В день старта акции «Вода России» волонтеры собрали не меньше. Основы мангалов, тряпки, бумага, и реальная беда мест массового отдыха – пластик.

- Я здесь не был, наверное, лет 15 лет. До этого часто приезжал отдыхать, но из-за того, что Кондуки в помойку превратились, желание отдыхать пропало, - рассказал участник акции «Вода России» Алексей Горошкин. Только желание избавить Кондуки от грязного наследия побудило его снова приехать сюда вместе с дочкой Верой и принять участие в экологической акции.

В день старта акции «Вода России» волонтеры собрали не меньше 300 мешков мусора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, к акции Росводресурсов и Минприроды традиционно присоединяются многие из тех, кто в это время отдыхает на берегах водоемов. Например, для очистки Кондуков было сформировано 30 команд из сотрудников разных организаций Тульской области. А на месте, в день проведения акции – еще 5. По словам директора департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Романа Минухина, экологических волонтеров с каждым годом становится больше. А мусора меньше.

- Здесь я отдыхаю регулярно, и в этом году не раз замечала, что многие люди убирают мусор и за собой, и за другими. Раньше такое было редкостью. Может быть, - социальная сознательность у людей появилась, не знаю, но это реально радует, - поделилась наблюдениями участник акции, сотрудник отдела отдыха и оздоровления детей Тульского областного центра молодежи Эльвира Безгина.

Здесь вспоминается избитая, но актуальная мысль о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. В этом, пожалуй, и заключается главная ценность проекта «Вода России».

- Эту акцию мы проводим во всех регионах страны, и четко понимаем, что весь мусор мы не уберем - глупо было бы думать, что волонтеры решат проблему. Поэтому программа, которую реализует федеральное агентство Росводресурсы и Минприроды – скорее образовательная. Ее цель в том, чтобы люди поняли, что с природой нужно дружить, а не захламлять ее, - рассказал советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш.

Акция «Вода России» проводится во всех регионах страны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОСЛОВНО

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров:

- В областном бюджете предусмотрены средства на развитие инфраструктуры этой территории. До конца года здесь будет оборудована дорога, освещение, а также будут размещены контейнерные площадки для сбора отходов и освещение.

Правительство области ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые помогут сделать это место не просто красивым, но и комфортным для туристов.