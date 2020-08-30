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Политика

Экс премьер-министр Украины: США мстят мне за поддержку Белоруссии. Мой канал на Youtube заблокирован

Николай Азаров заявил, что все равно откроет новый канал
Николай АзаровНиколай АзаровНиколайАзаров
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Николай Азаров

Николай Азаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу мой канал на Youtube был заблокирован под стандартным предлогом «нарушения экспортного законодательства». А ведь на канале 226 тысяч подписчиков, а общий просмотр моих материалов и комментариев перевалил за 55 миллионов.

В одночасье Youtube самовольно отказал в доступе к информации миллионам людей. Лишил их возможности узнать мою точку зрения.

Что это, как не политическая цензура?! И она давно стала фирменной чертой руководства Google: там безжалостной рукой вычищают всё, что не соответствует интересам Вашингтона. По российскому сегменту Youtube уже прошла волна чисток — закрыли Youtube-каналы таких известных новостных агентств, как «ФАН», «Ньюсфронт», «Россия 24 Крым». Из Youtube выкинули аккаунты десятков украинских и российских блогеров, которые давали иную точку зрения на события на Украине, Сирии и других «горячих точках».

Западные информационные гиганты, в первую очередь Google, давно потеряли берега и в нарушение элементарных демократических норм и права на свободу слова просто затыкают рты неугодным им блогерам и политикам.

Мой канал закрыли аккурат через сутки, как я дал большое интервью государственному телеканалу Беларуси «ОНТ», которое выставил у себя на канале в Youtube. Американцы мстят мне за мою поддержку Александра Лукашенко. В интервью я рассказал на примере Украины, чем может обернуться для жителей Беларуси победа оппозиции. И посоветовал им не дать взять вверх эмоциям, не допустить хозяйничанья США у них в стране, что на Украине обернулось крахом экономики.

Сегодня украинцы оказались у разбитого корыта: они в большинстве своём жалеют о победе майдана, но время отмотать назад невозможно. Краха как экономики, так и самой государственности на Украине уже не остановить. В стране запущен деструктивный сценарий, который уже привёл к деиндустриализации, депопуляции и обнищанию народа. Белорусам следует заглянуть в своё будущее — оно сегодня отчётливо видно на примере Украины, ещё вчера цветущей, а сегодня разорённой и опустошённой страны.

Моя позиция и привела к мгновенной реакции Google: Азарову заткнули рот. Но я не собираюсь всё это так оставить. Заново открою новый канал в Youtube — пусть закрывают снова. Призываю Вас подписаться на мой Telegram-канал Николай Азаров, читать материалы и смотреть мои видео ВКонтакте, в Twitter, Facebook на сайтах «Антифашист» и КСУ.

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