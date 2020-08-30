Поминали Иосифа Кобзона: За угощением пришла лисичка-сестричка

За угощением пришла лисичка-сестричка
Фото: Архив "КП"
...К Иосифу Давыдовичу и раньше приходили без приглашения, а теперь - тем более.
На Востряковском кладбище столицы, где покоится Мэтр - в кругу своих близких, которые ушли в мир иной ещё раньше него - было много цветов.
Впрочем, как и всегда: такое ощущение, что они у него не вянут.
Александр Розенбаум, Клара Новикова, Анита Цой, Михаил Грушевский... (Всех мы просто не можем назвать - кто-то пришел в маске.) Многолетний аккомпаниатор Певца Алексей Евсюков.
Обратили внимание: букеты Артисту приносят и «четные», и «нечетные»...
И ещё - звучали песни в исполнении Легенды. Тихо -тихо. Очень...
...Свистят они, как пули у виска-
Мгновения, мгновения, мгновения...
Были представители разных религиозных конфессий.
Как сказал однажды на этом самом месте Григорий Лепс - к Кобзону приходят поклониться русские люди разных национальностей.
Неля Кобзон и Гелена Кандель (сестра Иосифа Давыдовича) тепло всех приветствовали.
В нескольких метрах от того места, где похоронен Иосиф Кобзон, вдруг появилась рыжая лисица.
Фото: Архив "КП"
Мы принесли цветы от «Комсомольской правды» и от президента Землячества донбассовцев Москвы, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.
Иногда плакал августовский дождик.
...А те, кто пришёл раньше всех, стали свидетелями необычного эпизода. В нескольких метрах от того места, где похоронен Иосиф Кобзон, вдруг появилась рыжая лисица. Попросила угощения. Лиске дали пирожок...