Поминали Иосифа Кобзона: За угощением пришла лисичка-сестричка

За угощением пришла лисичка-сестричка Фото: Архив "КП"

...К Иосифу Давыдовичу и раньше приходили без приглашения, а теперь - тем более.

На Востряковском кладбище столицы, где покоится Мэтр - в кругу своих близких, которые ушли в мир иной ещё раньше него - было много цветов.

Впрочем, как и всегда: такое ощущение, что они у него не вянут.

Александр Розенбаум, Клара Новикова, Анита Цой, Михаил Грушевский... (Всех мы просто не можем назвать - кто-то пришел в маске.) Многолетний аккомпаниатор Певца Алексей Евсюков.

Обратили внимание: букеты Артисту приносят и «четные», и «нечетные»...

И ещё - звучали песни в исполнении Легенды. Тихо -тихо. Очень...

...Свистят они, как пули у виска-

Мгновения, мгновения, мгновения...

Были представители разных религиозных конфессий.

Как сказал однажды на этом самом месте Григорий Лепс - к Кобзону приходят поклониться русские люди разных национальностей.

Неля Кобзон и Гелена Кандель (сестра Иосифа Давыдовича) тепло всех приветствовали.

В нескольких метрах от того места, где похоронен Иосиф Кобзон, вдруг появилась рыжая лисица. Фото: Архив "КП"

Мы принесли цветы от «Комсомольской правды» и от президента Землячества донбассовцев Москвы, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

Иногда плакал августовский дождик.

...А те, кто пришёл раньше всех, стали свидетелями необычного эпизода. В нескольких метрах от того места, где похоронен Иосиф Кобзон, вдруг появилась рыжая лисица. Попросила угощения. Лиске дали пирожок...