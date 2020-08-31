KP.RU запускает серию онлайн-лекций о здоровье

Пандемия ожидаемо отразилась на здоровье россиян. Пострадали не только переболевшие коронавирусной инфекцией, но и те, кому удалось ее избежать. Опасаясь заражения, они стали реже обращаться за медицинской помощью, что в итоге привело к ухудшению их здоровья. Кроме того, пандемия отрицательно сказалась на психическом здоровье населения. Люди разных возрастов ощущают страх, тревожность и даже впадают в депрессию, что приводит к новым серьезным проблемам со здоровьем.

Чтобы помочь россиянам поправить свое здоровье и встретить предстоящий холодный сезон здоровыми и бодрыми, «Комсомольская правда» запускает серию онлайн-лекций, которые проведут лучшие доктора России. В рамках проекта «Здоровый разговор» в социальной сети «Одноклассники» врачи в прямом эфире будут рассказывать о том, как избежать инсультов и инфарктов, что делать с головной болью, как лечиться сном. Посоветуют, как следует питаться при сердечных заболеваниях, расскажут о том, как снизить риски остеопороза и что делать, чтобы состариться позже. Вы сможете задать им в прямом эфире любые интересующие вас вопросы – врачи на них ответят. Также оставляйте свои вопросы в комментариях к этой статье!

Смотрите онлайн-лекции в группе «Комсомольской правды» в «Одноклассниках» по пятницам в 15.00.

Публикуем расписание лекций:

Пятница, 4 сентября, 15.00

Спикер: Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского Университета

Тема: Лечение сном: 5 главных правил здорового сна

Пятница, 11 сентября, 15.00

Спикер: Зухра Павлова, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ

Тема: Старческая саркопения у молодых людей

Пятница, 18 сентября, 15.00

Спикер: Владимир Бекетов, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, пульмонолог Сеченовского университета

Тема: Осложнения после коронавируса: как проверить состояние легких и как их восстановить

Пятница, 25 сентября, 15.00

Спикер: Сергей Осминин, кандидат медицинских наук, доцент, хирург-онколог Сеченовского университета

Тема: Профилактика онкологии

Пятница, 2 октября, 15.00

Спикер: Олег Виноградов, невролог Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии, доктор медицинских наук

Тема: Профилактика инсультов

Пятница, 9 октября, 15.00

Спикер: Ольга Ткачева, главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова

Тема: Что делать, чтобы состариться позже?

Пятница, 16 октября, 15.00

Спикер: Алла Скакодуб, доцент Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог

Тема: Пародонтит: как лечить

Пятница, 23 октября, 15.00

Спикер: Екатерина Дудинская, заведующая лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук

Тема: Остеопороз: как снизить риски

Пятница, 30 октября, 15.00

Спикер: Александр Пальман, врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии лечебного факультета Сеченовского университета

Тема: Жизнь с бронхиальной астмой

Пятница, 6 ноября, 15.00

Спикер: Алексей Буеверов, профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-гепатолог, гастроэнтеролог, член Европейской ассоциации по изучению печени

Тема: Питание и качество жизни: как найти баланс? Мифы и правда о диетах

Пятница, 13 ноября, 15.00

Спикер: Алексей Данилов, невролог, руководитель проекта «Экология Мозга»

Тема: Головная боль: как с ней бороться

Пятница, 20 ноября, 15.00

Спикер: Ольга Молчанова, врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации

Тема: Как питаться, чтобы поддержать сердце