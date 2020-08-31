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Юрий Семин: Алексей Миранчук выдержит конкуренцию в любой команде

Экс-тренер московского «Локомотива» в интервью kp.ru оценил шансы футболиста в чемпионате Италии
Александр ГамовАлександр ГамовАлександрГамов
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Мы позвонили бывшему тренеру «Локомотива» Юрию Семину, под чьим руководством заблистал футболист.

Мы позвонили бывшему тренеру «Локомотива» Юрию Семину, под чьим руководством заблистал футболист.

Фото: Александр ГЛУЗ

Лидер московского «Локомотива» Алексей Миранчук подписал контракт с итальянской «Аталантой», клубом, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов. За забивного полузащитника итальянцы заплатили 14,5 млн евро, хотя речь шла о большей сумме. Мы позвонили бывшему тренеру «Локомотива» Юрию Семину, под чьим руководством заблистал футболист.

- Юрий Павлович, как вы считаете, ваш воспитанник Алексей Миранчук готов к итальянскому чемпионату?

- Он готов к любому чемпионату.

- Потому что Семин воспитывал?

- Потому что он очень качественный и хороший игрок.

- А конкуренцию в команде он выдержит?

- Он все выдержит. У него сильные индивидуальные качества, хорошая техника. Он физически одаренный парень и может играть на трех-четырех позициях в атаке. Поэтому я вижу у него хорошие перспективы.

- А вот Головин уехал в «Монако» за 30 миллионов евро, а за Миранчука получили только 14,5 млн. Неужели Миранчук в два раза хуже Головина?

- Вот это нонсенс. Потому что это уже зависит от тех, кто продает этих людей. И от их профессиональных качеств. Вот и все.

- Но больше всего удивило, что железнодорожники решили продать своего лучшего игрока перед Лигой чемпионов – это как? Ведь все команды, наоборот, усиливаются в такой ситуации? А «Локомотив» отдает по дешевке свой главный актив.

- Это задайте вопрос Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива», - Авт.)

Лидер московского «Локомотива» Алексей Миранчук подписал контракт с итальянской «Аталантой», клубом, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Лидер московского «Локомотива» Алексей Миранчук подписал контракт с итальянской «Аталантой», клубом, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Хорошо. При вас братья Миранчуки раскрылись, но вы далеко не сразу подпускали их к основному составу. Берегли?

- Да нет, они практически сразу играли.

- Не пора ли и брату-близнецу Алексея Антону Миранчуку уезжать? Почему не купили сразу двух братьев?

- А я не знаю, были ли по нему предложения.

- Что пожелаете Алексею? Теперь болеем за «Аталанту» или за «Локомотив»?

- Да нет, мы болеем всегда за людей, которые наши друзья. Конечно, будем болеть обязательно, чтобы у Алексея все получилось. Все будет зависеть от него.

- «Комсомольская правда» уже публиковала материал про ваш бизнес, майки с Семиным хорошо покупают?

- Да уже нет продажи.

- И чего? А мы только хотели купить! Вот как нам быть?

- Приезжайте туда, в этот магазин. Может, вам найдут.

- Мы скажем, что Юрий Палыч велел. Скажите, а кроме бизнеса чем занимаетесь? Все-таки мы вас воспринимаем, как совесть нашего футбола, как тренера, лидера. Вам наше министерство спорта предлагало какую-то высокую должность?

- А причем здесь министерство спорта?

- А кто причем? Кто должен решить? Мы не хотим, чтобы вы пропадали из нашего поля зрения как великий тренера современности. Говорим без всякой иронии.

- Хорошо.

- Хорошо. Мы подумаем, как лучше и эффективнее Юрия Палыча Семина использовать на нашем спортивном пространстве… Просто боимся, что вас кто-нибудь заберет и выкупит, как это в футболе принято. Вы не соглашайтесь, ладно?

- Хорошо. Все, буду с вами согласовывать.

- До свидания, Юрий Павлович! Удачи! Счастливо!

ФутболСпорт: ФУТБОЛ

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