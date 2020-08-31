В парке "Лосиный остров" нашли закопанную человеческую голову

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшную находку совершенно случайно сделали несколько дней назад сотрудники парка "Лосиный остров" при осмотре территории. В лесном массиве работники обнаружили свежевырытую яму и решили проверить, что в ней находится. Подойдя поближе, мужчины были ошарашены - под землёй виднелась человеческая голова. О своей находке сотрудники парка сразу сообщили в правоохранительные органы. На место выехала оперативная группа.

— В земле на глубине 30 см присыпанный землёй с гнилостными изменениями обнаружена голова неизвестного человека, давность наступления смерти которого около 4 месяцев, — сообщил источник kp.ru.

Полицейские осмотрели лес и место, где была обнаружена голова. Но нигде не удалось обнаружить остальных частей тела погибшего человека. Останки направили на экспертизу для установления точной причины и давности смерти, а также личности, которой они принадлежали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", полиция проверяет базу пропавших без вести людей, возможно погибший окажется одним из них.