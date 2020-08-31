АМНТК «Союз» - 77 лет лидерства в разработке уникальных авиационных двигателей и газо-турбинных установок

Мкртич Окроян пришел на АМНТК «Союз» в 2001 году в качестве кризис-менеджера и не просто удержал предприятие на плаву, но и задал ему новый вектор развития. Автор фото: Сергей ЕГОРОВ

Для понимания. Принцип поршневых двигателей состоит в том, что тепловая энергия превращается в механическую, которая крутит винт (у самолета) или коленчатый вал (у машины). А турбореактивный двигатель создает тягу за счет ускорения выхода газов из сопла. А это уже совсем другой порядок скоростей. Решающий фактор в воздушном бою!

В общем, стране нужен был научный подвиг - такой же двигатель. И в феврале 1943-го в Лужниках, на берегу Москва-реки, появляется опытный завод, который целиком сконцентрирован на разработке новых авиационных двигателей. Его возглавляет легендарный конструктор Александр Микулин. С тех пор и ведет отсчет АМНТК (Авиамоторного научно-технического комплекса) «Союз». Вот уже 77 лет это лидирующий разработчик в российском двигателестроении.

- История нашего предприятия - это история создания передовых двигателей в нашей стране, история целой отрасли, - рассказывает генеральный конструктор АМНТК «Союз» Мкртич Окроян. - На базе «Союза» при Сталине возникла школа конструкторов двигателей нового типа, некая новая элита в авиации. Знаменитый конструктор Микулин, его ученики и последователи Стечкин, Туманский, Лифшиц создавали новые типы авиационных двигателей. Причем, создавали свое, не повторяя и не копируя другие двигатели.

Двигатель Р27 был разработан на «Союзе» для первого советского серийного самолета вертикального взлета и посадки Як-38. Автор фото: Сергей ЕГОРОВ

Пи этом разработки АМНТК «Союз» предназначались не только для военной, но и для гражданской авиации. Например, созданные здесь двигатели - двухвальные, двухконтурные - в том числе предопределили развитие транспортной авиации.

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ

- На сегодняшний день под маркой АМНТК «Союз» выпущено более 340 тысяч турбореактивных двигателей, - говорит Мкртич Окроевич. - На сегодняшний день ни один другой производитель в мире не может похвастаться такими показателями. Этот мировой рекорд продолжает удерживать наше предприятие. 75% всех советских авиационных двигателей разрабатывались именно здесь.

Еще один красноречивый факт: на двигателях АМНТК в разные годы установлено более 100 мировых рекордов по скорости и высоте полетов.

В этих цифрах - настоящая история.

Например, в 1960-х именно двигателями Р-15-300, разработанными конструкторами «Союза», были оснащены советские сверхзвуковые самолеты МиГ-21. Историки уверены, что именно они тогда, в разгар холодной войны, сдержали США от ядерных ударов по Советскому Союзу. Пояс МиГов стоял по граница всего СССР и готов был уничтожать любые вражеские самолеты - американские бомбардировщики просто не долетели бы до своих целей.

- Авиация стала мечом, который стоял на защите огромной страны, - констатирует генеральный конструктор АМНТК «Союз».

Без двигателей АМНТК не было бы, конечно, и первого серийного советского самолета вертикального взлета и посадки Як-38.

- А уже в 80-е наш завод стал ведущим и для производства крылатых ракет. Когда у Штатов появился «Томагавк», СССР нужен был ассиметричный ответ. И за короткое время на АМНТК «Союз» появился двигатель для аналогичной советской дозвуковой крылатой ракеты.

ЛИХИЕ 90-Е

- К началу 90-х АМНТК «Союз», я бы сказал, в научном плане был на пике. Конструкторы продолжали создавать уникальные двигатели. Например, двигатель для самолета Як-141 (это палубный самолет вертикального взлета и посадки, который после распада СССР так и не запустили в серию, - Авт.). Это уникальная разработка, аналогов которой не было тогда и нет до сих пор. Он опередил время на 30, а то и на 40 лет, и, конечно, будет востребован в будущем. К концу эпохи СССР вообще было много разработок, которые были ориентированы на двигатели будущих поколений. Что-то из них уже давно используется в серийном производстве, что-то еще ждет своего часа.

Впрочем, каким бы ни был научный потенциал АМНТК «Союз», а в 1991-м все вокруг резко изменилось.

- Проблема была в том, что КБ не были напрямую связаны с заводами, они лишь разрабатывали новую технику. А если нет своего производства, ты ничего не зарабатываешь. Многие КБ в это время просто исчезли. Но АМНТК «Союз» продолжал активно работать и после развала СССР. Наши конструктора продолжали разрабатывать новую технику - для ракетоносцев, крылатых ракет, региональных самолетов - без каких-либо денег со стороны государства. Выжили благодаря помощи КБ, имеющих свои производственные мощности - нас поддерживали заказами «Сухой», «МиГ». Они понимали, что без разработок «Союза» наша авиация не имеет будущего.

Тем не менее, этих денег с трудом хватало для того, чтобы оставаться на плаву. К 2000 году АМНТК «Союз» был в плачевном состоянии, с большим долгами.

Предприятию АМНТК «Союз» в лихие 90-е и после удалось сохранить не только свой научный потенциал, но и испытательный стенд - важную часть любого конструкторского бюро. Автор фото: Сергей ЕГОРОВ

НОВОЕ ВРЕМЯ

- Я как раз в 2000-м пришел на завод, - продолжает Мрктич Окроян.

У Окрояна к этому моменту был серьезный бэграунд. Выпускник мехмата МГУ (красный диплом) поработал старшим научным сотрудником института механики МГУ, затем был основателем компаний в авиационной и горно-добывающей отраслях, руководил Балашихинским литейно-механическим заводом (БЛМЗ), который в те годы удалось спасти от уничтожения со стороны внешних сил, которые стремились максимально ослабить мощь российского государства. На АМНТК «Союз» Окроян стал кризис-менеджером.

Ему удалось удержать предприятие на плаву. Под его началом были разработаны мощные газо-турбинные установки, производство которых внедрялось на БЛМЗ. Это направление оказалось очень перспективным и востребованным. Сейчас в предприятиях под «вертикалью» АМНТК «Союз» работает около 250 специалистов, - конструкторов и технологов.

- Удалось ли «Союзу» за эти годы сохранить свой научный потенциал, кадры?

- Буквально на днях отметил свой трудовой юбилей наш главный конструктор Владимир Фомченко. 50 лет на нашем предприятии! Знаете, так получается, что авиационные конструкторы – в основном долгожители. Поэтому у нас в КБ до сих пор успешно работают люди, которые вели разработки еще в советское время. Но, конечно, всегда нужна и новая кровь. С одной стороны, есть хорошие специалисты, которые попробовали себя на других предприятиях. Также есть и талантливая молодежь, с которой наши опытные сотрудники делятся опытом. Но главное, мы бережно сохранили все колоссальные разработки. Это уникальный научный фонд страны.

- Какие у предприятия планы по расширению и развитию?

- Сейчас наращивается мощность опытного производства для выпуска порядка 100 малоразмерных двигателей в год. Для конструкторского бюро это прилично, но в целом - немного. Поэтому мы хотим иметь собственное большое серийное производство, на котором можно было бы запускать в серию наши собственные разработки любых размеров - вплоть до огромных агрегатов мощностью до 30 МВт и более. В том числе уникальные разработки, аналогов которым сейчас нет в мире. К этому мы сейчас и стремимся. Запуск собственного завода расширит линейку нашей продукции. Это не мечты, это конкретный план на ближайшие несколько лет. Это будет предприятие, на котором будет работать 2,5 тысяч работников ИТР, способных управлять технологическими процессами уровня последнего поколения, - настоящий промышленный, двигателестроительный гигант.

Сейчас в этом направлении ведется серьезная работа, идут переговоры с партнерами. Хочу вернуть АМНТК «Союз» былую славу и настроен очень серьезно!