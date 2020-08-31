Онлайн-лекции «Комсомолка на даче» в «Одноклассниках» посмотрело 5,6 миллиона зрителей!

Проект «Комсомольской правды» в период пандемии оказался очень нужным и полезным для россиян Фото: Мария ЛЕНЦ

Вам не кажется, что, несмотря на все перипетии лета-2020, мы провели его отлично и полезно? Мы догадывались, что проект «Комсомолка на даче» в социальной сети «Одноклассники» заинтересует подписчиков группы «Комсомольская правда» и станет им полезным. Но реальность превзошла все наши ожидания!

Наши спикеры оказались людьми очень увлеченными, любящими всей душой свое дело, да еще и харизматичными и яркими людьми. Зрители это оценили – каждую онлайн-лекцию просмотрело порядка 400 тысяч посетителей!

Алексей Володихин так захватывающе рассказал о том, как получить хороший урожай при холодной погоде, что захотелось срочно, в самом начале лета, уехать на дачу. Он также дал ценные советы, как ухаживать за овощами и плодами, ягодами. Спасибо, Алексей, приезжайте на чай с домашним вареньем!

Ирина Саватеева с такой любовью и нежностью поведала о декоративных деревьях, что, похоже, они появились в сотне тысячах маленьких садов.

Вместе с дендрологом Людмилой Ермоловой она также рассказала, как сделать красивые зеленые изгороди и зелёные стены из самых разных растений.

Андрей Туманов традиционно дал советы, полезные даже для опытных дачников, и теперь они раздают урожай из-за его избытка! А еще сделал нашу жизнь, точнее, наш стол разнообразней.

Марина Марченко подарила нам счастье - пионы, за которыми мы теперь умеем правильно ухаживать. А позже открыла нам еще один чудесный мир – мир роз. Марина, они божественны!

Сергей Попов повысил нашу бдительность! Научил борьбе с вредителями. А нечего нам тут урожай портить, неуважаемые вредители! Леля Голованова помогла разобраться с кустарниками. Зимой будем лечиться чаем с малиной благодаря вам, Леля Голованова! Сергей Соболев навел красоту на наших дачах. Теперь обойдемся без дорогих ландшафтных дизайнеров!

Александр Емельянов помог нам советами, чтобы наши любимые и прекрасные лилейники и далее радовали нас.

Олег Истомин рассказал, когда, где и как правильно сажать ремонтантные сорта малины и ежевики. Сейчас нашему иммунитету, как никогда, нужны витамины!

Друзья! Спасибо вам за вашу активность! Мы подсчитали, сколько человек просмотрело онлайн-лекции «Комсомолка на даче» – 5,6 миллиона! Мы обязательно вернемся к этому проекту следующим летом! Всем здоровья!