Как отразятся на Белоруссии санкции со стороны Прибалтики

Президент Литвы объявил о санкциях против Лукашенко и еще 29 высших должностных лиц Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последний день лета президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что руководители трех стран Прибалтики солидарно вводят санкции против президента Белоруссии. А также еще против 29 высших должностных лиц соседнего с Литвой государства.

По данным господина Науседы, три человека из "санкционного списка" регулярно посещали его страну. А один так и вовсе зачастил на прибалтийскую территории — побывав там не менее 15 раз!

Что означает этот совместный санкционный демарш? И как он отразится на лидере Белоруссии и на самой республике? Об этом «КП» спросила у генерального директора Центра изучения перспектив интеграции, кандидата исторических наук Сергея Рекеды.

- Президент Литвы объявил о санкциях против Лукашенко и еще 29 высших должностных лиц Белоруссии — а экономические последствия они просчитали?

- Маловероятно. Экономические эксперты в Литве, конечно подсчеты-работы проведут. Но экономический фактор для этой страны в геополитике на десятом месте. Достаточно вспомнить 2014-й год и начало санкционной войны против России. Прибалтийские республики там шли в фарватере противостояния Запада с Россией. И предлагали самые жесткие варианты санкций. Традиционно, когда хоть каким то боком задействована геополитика — то для Литвы, как и для Латвии и Эстонии, она всегда на первом месте. А экономические интересы — по остаточному принципу.

- А как же потоки товаров в Белоруссию и из нее, которые шли через литовские, в частности, порты - и неплохо подпитывали Вильнюс? Кто погасит неустойки — американцы?

- Американцы могут и не погасить. Администрация Трампа точно. Но у Литвы и ее балтийских соседей и выбора то особого нет в диалоге с США. Их первыми бросают в топку противостояния — и они летят, и они горят.

- Прибалты взяли под козырек, получив указания?

- Может быть, даже без получения указаний, а следуя своей геополитической роли — как ее понимают новые элиты стран Балтии. А жители Литвы ни в каких санкциях против Белоруссии, в похолодании отношений с соседями не заинтересованы вовсе.

- На Лукашенко лично это отразится?

- Маловероятно. Это такой политический сигнал от балтийских элит - белорусским. В плане развития отношений Литвы и Белоруссии —подобное развитие становится невозможным, если Минск пойдет на зеркальные меры. И, кстати, не факт, что Минск на «зеркалку» пойдет. Но если адекватный ответ последует — это означает заморозку отношений с Литвой. Последние годы в период многовекторности белорусской внешней политики с Вильнюсом у Минска отношения казались неплохими. Белорусы пытались даже игнорировать деструктивную роль Литвы при реализации проекта Белорусской АЭС. В Минске говорили: не будут покупать - ничего страшного, мы другим продадим. И хотя литовцы никогда конструктивно по отношению к АЭС не выступали, но Минск продолжал терпеть и молчать в угоду той самой «многовекторности».

- И куда теперь будут белорусы продавать электроэнергию со своей АЭС, если не в Прибалтику и не в Польшу?

- Это еще вопрос — пойдет или не пойдет в эти страны электроэнергия. Когда Литва пыталась продавить бойкот полный экспорта белорусской электроэнергии - ей это не удалось. Так что возможности для экспорта сохраняются. Плюс у Белоруссии есть свои планы по расширению потребителей электроэнергии. Увеличат внутренне потребление. И возможности экспорта при том не закрыты.

- Значит, для Лукашенко и для его ближнего круга заявление литовского коллеги-соседа — сотрясение воздуха?

- Для президента Белоруссии сейчас важны заявления только одного президента. Российского. И уж точно не литовского. А кардинально на общую ситуацию в Белоруссии балтийские «санкции» не повлияют никак.