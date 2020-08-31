Георгий Джикия: «Очень жду матчей сборной. Соскучился»

Обозреватель «КП» встретился с капитаном красно-белых Георгием Джикия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Спартак» после первой отсечки на дистанции чемпионата России – лидер Премьер-лиги. Обозреватель «КП» Андрей Вдовин встретился с капитаном красно-белых Георгием Джикия, чтобы спросить: как так получилось, что финишировавшая в прошлом сезоне на 7-м месте команда сейчас оставила за спиной «Зенит», оторвалась от ЦСКА на 4 очка, а от «Локомотива» - на 6.

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- Поверили в «Спартаке» хотя бы на миг, что снимутся с чемпионата?

- В чем не прав Александр Соболев?

- Можно ли шутить с Черчесовым?

- Как нужно относиться к слухам об интересе «Фиорентины» и «Наполи»?

- Сколько стоит Джикия?

- Что можно обнаружить в своей квартире во время коронавируса и как не сойти с ума во время карантина?

- Почему с друзьями лучше встречаться в сборной?

«Спартак», судьи, снятие

- «Спартак» - на первом месте, и это удивительно. Кокорин лечится, Урунов – на скамейке, Рассказов в запасе, Тиль выходит на несколько минут… Получается, что состав команды, занявшей в прошлом сезоне 7-е место, не усилился, может быть стал даже слабее. Но вы – лидеры. За счет чего?

- Психология. Нас Доменико собрал и сказал: «Мы начинаем с чистого листа». Тот сезон и 7-е место – уже прошлое. А сейчас мы можем начать все сначала». Если честно, мы в прошлом сезоне уже просто изо всех сил ждали, когда 30-й тур пройдет, и вместе с ним закончится и тот чемпионат и все обнулилось. Чтобы сбросить себя весь его негатив. И сейчас словно вздохнули заново, свободно. Но на самом деле я не согласен с посылом, что состав стал слабее. Да, Александр еще не выходил. Да, Урунов тоже пока больше в запасе, да, справа у нас сейчас играет Зобнин, а не Рассказов. Но все в строю и слабее состав точно не стал.

- Вы стали более атакующей командой. Это тоже психология?

- В том числе. Мы начинали набирать очки, а с победами пришла уверенность, что мы можем и должны быть наверху. Но мы действительно много внимания уделяем атакующим действиям. И если в прошлом сезоне мы часто отдавали мяч сопернику и действовали вторым номером, сейчас мы играем намного выше, часто прессингуем, сил у парней хватает. И главное всем нам это нравится. Футбол – все-таки атакующая игра.

- Если бы не та самая ничья с «Сочи» с двумя пенальти, вообще шли бы с отрывом.

- Здесь стоп. Я уже говорил после матча, сейчас тоже хочу повторить: мы в команде договорились судей публично не обсуждать. У них своя работа, у нас своя.

- Я не про судей. Я про тот момент, когда вы сидя в раздевалке после матча с «Сочи» узнали, что Леонид Федун объявил о возможном снятии «Спартака» с чемпионата.

- Видели тогда эту информацию. Я понимаю Леонида Арнольдовича – он только что посмотрел матч, и все что там происходило, был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча. Это нормально - живой человек, которому небезразлично то, что происходит. Но мы представляли себе это так, что пройдет время, и все придет в норму. На следующий день все поняли, что сниматься «Спартак» не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что если это вдруг произойдет? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом?

Леонид Федун объявил о возможном снятии «Спартака» с чемпионата. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Хотя бы на миг мелькнула мысль: ну вот, в КФК придется играть?

- Меня КФК не испугать. Я и там играл, и во второй лиге, и в первой.

«Зенит», Соболев, Черчесов

- Вас не утомили весь этот шум и скандалы вокруг «Спартака»?

- А когда-то было по-другому? Я в клубе с 2017 года, и ни одного дня не помню, чтобы вокруг «Спартака» была тишина. Это нормально, «Спартак» - это команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает за нее, и тех, кто ей завидует.

- Кажется, сейчас пришли времена, когда самый принципиальный соперник для «Спартака», это не ЦСКА, а «Зенит». Нет?

- У «Спартака» есть несколько принципиальных соперников. Большое дерби с ЦСКА, историческое дерби с «Динамо», для меня лично очень важные игры с «Локомотивом»… В этой череде и Дерби двух столиц. «Зенит» - действующий чемпион, для меня, как для спортсмена, матчи с ним не могут не быть принципиальными.

- Но когда Соболев толкается с Дзюбой, такое впечатление, что есть «Зенит» и все остальные.

- Это эмоции, накал и страсть важного для нас матча. Во время таких игр часто бывают такие стычки. У меня тоже были. Это нормально для таких матчей.

- Вы вообще поняли, всю эту историю с Соболевым и Дзюбой?

- Я не вижу там глубокого конфликта. У меня были на поле и хуже столкновения, но главное, чтобы это там же на поле и оставалось. Я рад, что все в итоге разрешилось, все поговорили друг с другом и тема исчерпана.

Георгий Джикия в гостях в "Комсомолке" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Александр Соболев производит впечатление очень добродушного парня, но при этом довольно разговорчивый в интервью. Про вас как-то говорил, что не видел футболиста, который бы больше вас мог съесть. Обиделись тогда?

- Ха! Действительно много говорит. Но он не со зла, а, наверное, потому, что в футбол начал только позавчера играть. Нет, я не обиделся, но сказал ему, что не солидно это, говорить такие вещи. Что подколоть или пошутить – это нормально, но надо понимать когда и где это делать. И кого подкалывать!

- Вы над кем никогда не будете шутить?

- Вопрос не над кем, вопрос - когда. В той же сборной у нас такая атмосфера, что мы можем перешучиваться и с тренерским штабом. С тем же Станиславом Саламовичем Черчесовым у нас было немало разговоров по душам, где мы могли и «Амкар» вспомнить и многое другое. Но если рядом посторонние, если рядом камеры и журналисты, или скоро матч и вообще время неподходящее, ты должен понимать это и держать дистанцию.

В сборной своя атмосфера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Фиорентина», цена, «Локомотив»

- Открываем новости, читаем: «Фиорентина» следит за Джикией». Вы чувствуете, как она следит за вами?

- Читал несколько дней назад. «Фиалочки»… У кого как, но мне приятно, когда пишут, что следят за мной, что рассматривают мою кандидатуру, тем более такие серьезные команды, как «Наполи» или «Фиорентина» - тоже клуб с богатой историей. В таком интересе ведь тоже есть определенное признание и оценка твоей игры. Но я – футболист «Спартака». Сегодня я здесь нужен. И сегодня я здесь счастлив.

- Но такой интерес заставляет вас включить матч тех же «Фиорентины» или «Наполи» и посмотреть, кто там у них на позиции левого центрального?

- Честно? Не смотрел. Про «Наполи» просто знаю, что там у них играет Кулибали, что там же есть Максимович, который у нас в «Спартаке» был. А недавно смотрел матч «Наполи» - «Барселона», потому что просто интересная игра. Но так, чтобы изучать, кто там правоногий, кто левоногий, что и как кто еще что делает, такого не было.

- Вы знаете цену, которая на вас указана в трансфермаркте?

- Сейчас 9 млн. евро. Была 10 млн.

- Ого, вы так плотно следите?

- На самом деле – нет. Просто на днях попалась таблица, как изменилась цена игроков «Спартака» после пандемии. Увидел, что на меня немного упала. Но мы же понимаем, что все это очень условные цифры. Смотришь, за какие бешенные десятки миллионов в Европе даже в это время после пандемии покупают и продают футболистов, игравших всего полгода-год, и не можешь понять, откуда они вообще берут такие цены. А есть трансферы очень хороших игроков за скромные деньги. Я не понимаю, как формируются цены на футболистов, здесь столько факторов, что всех их учесть невозможно. Поэтому я к любым публикациям о суммах трансферов и зарплат очень спокойно отношусь – надо знать очень много сопутствующих вещей, чтобы понимать, адекватные они в каждом конкретном случае, или нет.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Экс-спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев недавно рассказывал, что в свое время прощупывал почву на предмет вашего переезда в Санкт-Петербург. Вы об этом знали?

- Это было после нашего чемпионского сезона. Действительно ходили разговоры, что «Зенит» заходит на нас, рассматривает наш вариант. Но я даже не думал над ним – семь месяцев, как перешел в «Спартак», потом чемпионство, потом клуб мне предложил новый контракт, и я без сомнений подписал его. Фанаты потом посвятили мне баннер «Георгий, для современного футбола это крутой поступок!». Я был впечатлен. Больше разговоров про «Зенит» не было.

- А про интерес «Локомотива» этим летом? Это серьезно?

- Да каждый год ходят такие разговоры: «Локомотив», «Локомотив»… Вбросы, слухи - 14 млн, 15 млн… Откуда они вообще эти сумы берут? Мой агент Вадим Шпинев довольно плотно общается и работает с «Локомотивом», но когда мы встречаемся с ним пообедать, даже не касаемся этой темы. Потому что нет ее.

Евро-2020, карантин, тренировки по зуму

- Кажется, вы должны были больше всех расстроены, что из-за коронавируса перенесли Евро-2020.

- Это действительно так. Я очень мечтаю о большом турнире сборных. На ЧМ-2018 у меня получился отпуск из-за травмы, и я ждал Евро-2020 как одно и самых важных для меня событий. И сейчас продолжаю ждать. Если бы мне сейчас предложили: ты потеряешь несколько месяцев из жизни, но телепортируешься в май 2021-го, чтобы готовиться и играть на чемпионате Европы, я бы, наверное, согласился.

- Как вы вообще пережили этот карантин? Пустую Москву с безлюдными улицами? Маски, перчатки, каждый выход из дома – как выход в открытый космос? Сводки про умерших и заразившихся каждый день?

- А вы думаете, все закончилось? Я и сейчас каждый день открываю новости, и вижу сводки сколько людей умерло от коронавируса. Да, это уже не сотни и тысячи, а десятки погибших. Но эта страшная статистика все равно продолжает отсчитываться. Нам в «Спартаке» до сих пор каждый день выдают маски и перчатки, вы видите какой режим у нас в матчах Премьер-лиги. Нет, все еще продолжается, мир еще не пережил эту ситуацию. Но в начале карантина, первую неделю мне было отлично. Я дома стал находить странные вещи. Опа – джинсы! Опа - обувь хорошая! С трудом вспомнил откуда - давно брал. Я-то в спортивках все время хожу, а оказывается у меня и нормальная одежда есть.

- А потом?

- Дней через двадцать начались тренировки по зуму эти ужасные! Пять первых занятий – отлично. На эмоциях, по приколу, всех видишь, со всеми общаешься. А потом – ну просто жесть. Каждый день вставать в 10 утра! И зум этот бесконечный! Я иногда на нем видео отключал. Но мне говорили – включай обратно, баланс надо смотреть, и все такое… А если серьезно, когда снова продлили карантин, стало действительно не по себе. У футболистов вся жизнь – это тренировки и игры. Отзанимался, ждешь следующее утро, через несколько дней – матч, ты живешь им, подготовкой к нему, напряжением, ожиданием. Но убери все это, и смысла в твоей жизни остается ровно ноль. Реально с ума сходишь от этой пустоты. Заполняешь ее, чем угодно – прямые эфиры по инстаграму, виртуальный футбол. Съездил на «Матч ТВ», поиграли в FIFA, еще что-то сделал.

- Фанаты рассказывали, что после того эфира на «Матч ТВ» с виртуальным футболом, вы приезжали к ним, помогали с продуктами, которые они развозили по квартирам ветеранам. Вы не боялись в эти дни ездить по Москве, встречаться с людьми?

- Не только я, многие помогали. Все было разумно – маски, перчатки, ограниченные контакты. Приехал на стадион, держался на расстоянии. Я понимал, что рисковать нельзя, что если один человек в команде заражается, весь состав идет под откос. Но как еще я мог помочь и поддержать ребят, которые занимались очень важным и нужным делом? Ведь они реально дни напролет мотались по Москве и области, развозили эти пакеты с едой сначала ветеранам и болельщикам «Спартака», которые не могли выйти. Потом остальным людям, которые оказались в сложной ситуации. Они начали это делать одними из первых. А потом такой резонанс появился, что многие включились в эту волонтерскую работу.

Новогорск, гол, дикарь

- Впереди перерыв в чемпионате, но матчи со сборной России против Сербии и Венгрии. Какие чувства сейчас, когда сборная впервые собирается за 9 месяцев?

- Очень жду, очень соскучился. Все-таки атмосфера в «Спартаке» и сборной отличается. В клубе мы каждый день видим друг друга, в сборной – много ребят, с кем я общаюсь не так часто. Да, не будет одного Миранчука, зато будет второй. Не будет Баринова, за него обидно с этой его травмой. Зато будут Джанаев, Смолов, много других ребят. И в Новогорске после тренировок можно будет с ними посидеть подольше, поговорить, и у них уже не пройдут эти нелепые отговорки – мне домой! Мне кота кормить!

- Кстати, в «Спартаке» у вас крутая связка с Жиго. Вы не спрашивали его, может к сборной России он тоже готов?

- Классный защитник, и язык учит. Но сколько он у нас играет? Третий сезон? А чтобы получить российское гражданство надо прожить в стране пять лет.

- Лига наций для вас полноценный турнир? Или набор контрольных матчей?

- Турнир. Мне он по душе. Появляется объединяющий смысл в наших контрольных играх. Он придает мотивации.

- Сезон только начался. Вы перед ним поставили какие-то цели лично для себя?

- Мы про личные же, да? А то про командные я не хочу говорить. Каждый год рассказываю, на каком месте мы должны быть, а потом меня спрашивают: «Ну и где все это?». А для себя у меня цель забить как минимум один гол. И избавиться от этих желтых карточек ненужных и нервов, когда я на людей ору во время матча как дикарь какой-то. А потом смотришь на экран и сам в шоке: «Это я?!». Но я работаю над этим, уже спокойнее стал. И мне кажется даже судьи это отмечают.