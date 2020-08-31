В американских университетах разбушевался коронавирус

Aмериканские университеты накрыла волна коронавируса Фото: EAST NEWS

После начала учебного года, который в колледжах и университетах США стартует в августе, и возврата к очной форме обучения американские университеты накрыла волна коронавируса.

Более 1000 студентов в Университете Алабамы получили положительные результаты теста на COVID-19. Половина из них заболели в период с 25 по 27 августа.

Пока этот вуз не закрыли на полный карантин, так как в ректорате уверены, что нет никаких доказательств того, что передача вируса произошла именно в учебных аудиториях.

Мэрия города Таскалуса, в котором расположен основной университетский кампус, приняла решение на 2 недели закрыть все городские бары и рестораны. Там надеются, что этой меры будет достаточно. Перевод учебных занятий в онлайн-режим приведет к оттоку студентов и преподавателей из города, основой экономики которого является именно университет.

Резкие всплески заболеваемости коронавирусом зафиксированы также в Университете Северной Каролины, Университете Центральной Флориды и Университете Нотр-Дам.