Форум “ОстроVa”: волонтеры и активисты со всей России приехали на Сахалин обменяться опытом и создать новые проекты

Фото предоставлено пресс-службой Форума «ОстроVа»

31 августа в Южно-Сахалинске стартовал Всероссийский молодёжный слет “ОстроVa-2020”. Его организаторами выступают Росмолодежь, Правительство Сахалинской области, Всероссийское движение “Волонтеры Победы”.

На слете тысяча активистов и волонтеров из 77 регионов обсудят, какими должны быть новые форматы диалога о Великой Победе, что такое патриотизм в наше время, а также чего не хватает для развития внутреннего молодежного туризма в России и каким они видят остров Сахалин в будущем.

- Почему этот слет проходит здесь и сейчас? Потому что здесь 75 лет назад завершалась вторая Мировая война. Война унесла жизни и преподнесла уроки. Мы их должны с вами знать. В нашей Победе наша сила не только вчера, но и сегодня и завтра. И сегодня, когда вы встречаетесь с ветеранами, которым уже далеко за 90, Вы принимаете у них незримую эстафету, чтобы нести её в будущее и передать её своим детям и внукам, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На участие в Форуме было подано более 11 тысяч обращений. По результатам творческих испытаний лишь тысяча ребят приехали работать над созданием новых проектов по развитию Сахалинской области. Опыт крупного острова можно будет масштабировать на территории своих регионов.

Фото предоставлено пресс-службой Форума «ОстроVа»

С открытием слета участников поздравил президент Владимир Путин. Обращение передал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Глава страны подчеркнул, что стартующий в год памяти и славы, Слет “ОстроVа” призван стать важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединить вокруг своих задач и целей энергичных, неравнодушных юношей и девушек из многих регионов страны, стремящихся внести свой вклад в социально-экономическое развитие Сахалина и Курил, сбережение исторической памяти о ключевых событиях Второй мировой войны, проходивших на Дальнем Востоке.

На протяжении Форума участники работают на шести треках: “ОстроVа Победы”, “ОстроVа Мира”, “ ОстроVаВпечатлений”, “ОстроVа Перемен”, “ОстроVа Медиа”, «ОстроVа Будущего». Самому младшему участнику Форума 18 лет, а самому старшему волонтеру 88. Вместе они разработают пакет молодёжных инициатив, чтобы привлечь молодёжь к участию в решении различных задач развития своего региона и России.

- Для многих Сахалин - это что-то далекое. Мы хотим, чтобы после Форума Сахалин стал местом, которое рядом, - говорят организаторы.

Также в первый день Форума представители власти, бизнеса и общественных организаций рассказали участникам, как проходит жизнь на Сахалине, каким видят остров в 2030 году и о том, какие меры поддержки есть для студентов, молодых семей и жителей.

- Нам необходимо помочь молодежи стать конкурентноспособной. Во главе этого - качественное образование. Мы запустили программу двух дипломов. При поступлении на бюджетные места есть возможность дистанционно получить вторую специальность в одном из престижных ВУЗов России, - отмечает губернатор Сахалинской области. - Мы помогаем приобретать жилье молодым семьям: Дальневосточная ипотека под 2% годовых. Практически каждая молодая семья может сегодня решить жилищный вопрос.

Но, помимо этого, есть различные вызовы: недостаточно развит туризм и продвижение бренда острова, и не всем россиянам по силам оплатить такой отдых, многие студенты после окончания ВУЗа испытывают трудности при оформлении на работу, так как работодатель требует опыт от 5 и выше лет. Об этом говорили на дискуссионной площадке ток-шоу “ОстроVа 2030: образ будущего на мировой арене”.

- Сахалин к 2030 году - это центр международных инвестиций. Комфортный центр для ведения внутреннего бизнеса, взаимодействия с властью. Это центр внутреннего и международного туризма, с комфортной городской средой, культурной средой и единой информационной политикой по продвижению туристического бренда острова, а также территория развития детей и молодёжи от психологического здоровья до продвижения инициатив, - подвели итоги спикеры встречи.

Напомним, что свои пути решения вызовов и проекты по развитию области участники «ОстроVов» представят в день завершения форума 4 сентября.