Мосгорсуд возобновил уголовное преследование Фургала по делу об убийстве Зори

20 июля Фургал был отправлен в отставку президентом страны «в связи с утратой доверия» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последний день лета 2020 года давнее решение следственного отдела хабаровской горпрокуратуры о непричастности экс-губернатора Сергея Фургала (задержанного 9 июля в рамках расследования убийств предпринимателей) к устранению бизнесмена Евгения Зори весьма критически рассмотрено Мосгорсудом.

Что означает: в рамках уголовного дела вышестоящий суд поддерживает просьбу следствия. И отменяет постановление, принятое в Хабаровске 16 лет назад. Тогда было прекращено уголовное преследование бывшего губернатора. Которое — постановление - принималось на месте, где жил, занимал высокие позиции ( и потенциально мог влиять на приятие тех или иных важных решений) подозреваемый.

Следствие, которое долго и подробно изучало действия Сергея Фургала в начале 2000-х, имеет веские основания полагать, что хорошо ему известный Евгений Зоря, бывший владелец помещений обанкротившегося ЖБИ-2, не просто так покинул скоропостижно наш мир.

Фургал какую-либо причастность к тому, что случилось с бизнесменом, естественно, отрицал и отрицает ( в частности, он отказался идти на досудебную сделку со следствием, что означало бы признание вины, но и сулило меньший срок). Однако новые собственники помещений завода-банкрота оказались как-то слишком тесно связаны с бывшим главою региона — по мнению следствия.

Напомним, 20 июля Фургал ( уже 11-й день пребывавший в СИЗО в Москве) был отправлен в отставку президентом страны «в связи с утратой доверия».