Владимир Машков будет обучать юных Джильетт и Офелий

Владимир Машков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября актерская школа Олега Табакова будет работать как высшее учебное заведение. На днях новый театральный вуз получила государственную лицензию.

Экспериментальная программа позволит студентам, поступающим после девятого класса, получить диплом о высшем профессиональном образовании по специальности «Актерское искусство» за 5 лет. Благодаря этому молодые артисты смогут раньше получать практический опыт в профессии.

- Олег Табаков говорил, как важно молодому человеку выйти на сцену и испытать успех. Это дает ему крылья. Чем раньше отрастут эти крылья, тем лучше, - сказала на брифинге, посвященном открытию нового вуза, Владимир Машков. Он его художественный руководитель.

Напомним, что актерский колледж был открыт Олегом Табаковым 10 лет назад. Туда отбирали талантливых ребят со всей страны после 9-го класса. Обучение бесплатное. Школа предоставляет ребятам жилье и питание. Учить на артиста за деньги нельзя, так считал Табаков.

Теперь обучение будет продолжаться 5 лет, как в полноценном вузе. Тоже бесплатно. Но по окончании школы Олега Табакова выпускники получат диплом о высшем актерском образовании. Педагоги – актеры Театра Олега Табакова.

- В отличие от своих сверстников, наши ребята, будут заканчивать вуз минимум на два года раньше, - сообщил Владимир Машков. - На артиста надо учить рано. Oфелию или Джульетту должны играть 16-тилетние девушки. Ермолова получила первый оглушительный успех в 17 лет. Мы ищем одаренных людей. Наши студенты во время учебы играют в профессиональном театре. Это уникальный эксперимент, который придумал и осуществил Табаков.

Два с половиной года мы работали над программой вуза и пытались представить ее в разных министерствах. Это система интегрированного обучения – соединение среднего общего и высшего образования.

В сентябре мы начинаем отбор и подготовку абитуриентов на следующий год. Будем ездить по всей стране и отсматривать ребят вживую. Тех, что пройдет отбор, пригласим в Москву, а дальше – конкурс, который состоит из трех этапов.