«Белоруссия уже начала разделяться на пророссийскую и прозападную. Это опасно»

50-70% импорта и экспорта Беларуси – это Россия. Фото ТАСС/ Вадим Рымаков

Об этом журналисту «КП» приехавшему из Москвы, рассказал влиятельный белорусский предприниматель Владимир Захаров (он владеет торговыми центрами в крупных городах своей страны).

НАС НАЗЫВАЮТ «БЛОХАМИ»

- Многие уверены - вести бизнес в Белоруссии сложнее, чем в России. Мол, душат налогами, проверками...

- Миф. У нас почти нет разницы в налогах. Другое дело, что мы для экспорта в Россию с цены продажи убираем множество налогов, главный из которых – НДС. И белорусский товар поэтому хорошо продается в Россию. А россияне делают наоборот - несмотря на общее решение, что тоже должны продавать нам без НДС. И вещь, которая стоит в России 120 рублей, в Белоруссию идет не за 100, а за те же 120.

Но в документах нагло указано «без НДС».

Очень хорошо, что рабочая сила, товары и услуги между нашими странами движутся свободно. То есть диплом медика, строителя, учителя признается в обеих странах. Беларусы могут работать даже на нефтяном предприятии, например, в Тюмени.

И говорить, что в Беларуси намного тяжелее работать, я бы не стал.

Зная нюансы вашего бизнеса, скажу - они мало отличаются от белорусских.

- Но почему тогда на протесты в Белоруссии выходит много бизнесменов?

- Когда люди начинают заниматься бизнесом, быстро понимают – они и власть – живут и работают словно в разных вселенных. Бизнесменов называют «блохами». Это нормально?! А мечта президента, как он как-то сказал, «пожать руку последнему предпринимателю страны». То есть, мечта - чтобы нас не стало?!

- Все оппозиционные кандидаты в президенты высказались против Союзного государства и хотят пересмотреть экономическую политику между Россией и Белоруссией.

- Я сторонник иного подхода к экономическому сотрудничеству между странами.

Что мешает в Беларуси создать совместные международные холдинги?

Например между КамАЗом, «Мерседесом» и МАЗом?

Разве немцу, русскому и белорусу станет от этого плохо?

Почему нужно обязательно выбирать между «Мерседесом» и КамАЗом, чтобы сделать МАЗ процветающим?

Или давайте посмотрим с другой стороны.

50-70% импорта и экспорта Беларуси – это Россия.

Говорить, что мы не будем обращать внимание на интересы России, - глупость. Что мы не будем ориентироваться на достижения Европы, - тоже глупо. Это заявления вредителей, когда предлагают выбирать что-то одно.

В Белоруссии несколько десятков тысяч госпредприятий Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но разве упрощение товарообмена и прозрачность границ между Белоруссией и Европой, не войдет в противоречие с российско-белорусскими отношениями?

- Я не вижу проблем в том, чтобы Беларусь интегрировалась со всеми, с кем это выгодно в ее интересах.

Если иностранный бизнес со всего мира окажется у нас в нормальной конкуренции друг с другом, все по факту будет шоколадно.

- А если Россия не хочет делить с Западом Белоруссию?

- На уровне госуправления в России такого упрощенного мнения, уверен, нет.

Тем более, что Западу, как и России, нужна процветающая Беларусь, предсказуемая.

Да и нет такого понятия – Запад. Это миф. Например, Литва и Германия или Португалия и Польша – это как небо и земля. И мощное взаимодействие Германии и России по строительству "Северного потока-2" тому яркое подтверждение.

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

- Нужна ли Белоруссии приватизация?

- Тут надо задать вопрос – а для чего?

Например - у нас в стране более 160 предприятий работают на… Управление делами президента. Это как? И какой после этого сумасшедший налоговик или следователь сможет их проверить с гарантией безопасности для себя?! Почему госструктура занимается бизнесом вместо того, чтобы создать условия для его ведения и контролировать его платы в бюджет?

У нас несколько десятков тысяч (!) реально госпредприятий. Ведь на самом деле в акционерных обществах больше 90% собственности как было, так и есть - государства.

- И что делать с такой махиной?

- Главным критерием должно стать эффективность работы. Каждый год миллиарды бюджетных денег (читайте - народных) исчезает в недрах неэффективных предприятий, целых секторов белорусской экономики.

Мы производим ежегодно на 60 млрд. долларов продукции.

Из них 8-12 млрд. идут на поддержку госпредприятий. Например, по производству цемента, деревообработки. Объясните, зачем государству производить цемент? Отдайте это международному холдингу между немцем, русским, китайцем и белорусом.

А государство в нем может остаться акционером, чтобы убедиться в сохранении рабочих мест. Поверьте вы мне, экономисту с 30-летним стажем, - это легко делается!

В 10-миллионной Белоруссии ВВП такое же, как в 3-миллионной Литве Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Так уж легко.

- Мы на дне, а со дна стартовать легче. В 10-миллионной Беларуси ВВП такое же, как в 3-миллионной Литве. При том, что у нас грандиозные производственные мощности – МАЗ, БелАЗ, Гродноазот и Беларуськалий. Не верю, что белорусы работают в 3 раза хуже литовцев. Просто у нас неэффективная система госуправления.

Посмотрите цифры. В Беларуси 10 миллионов населения. Из них:

450 тысяч госчиновников.

250 тысяч больных на учете у наркологов и психиатров.

120 тысяч в местах лишения свободы и ЛТП (лечебно-трудовые профилактории).

И несмотря на всебелорусское миролюбие 120 тысяч силовиков (что на душу населения в 4 раза больше, чем было в Советском Союзе – мировой рекорд).

Каждый третий ребенок едет учиться в Варшаву, Питер или Вильнюс.

- Да вы описываете российские проблемы!

- У вас гигантская страна, а у нас нас всего шесть крупных городов. Управлять такой небольшой страной эффективно – легко.

Несмотря на всебелорусское миролюбие в стране 120 тысяч силовиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ИЗ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ АНТИ-РОССИЮ»

- Оппозиция призывает рабочих бастовать. Но так они рискуют остаться без работы.

- Если бы к власти шли настоящие управленцы, то не надо было бы бояться что кто-то останется без работы. Вот только сейчас к власти идут популисты, у которых в глазах светится доллар. Это люди-хотелки. И они с этой хотелкой, используя ситуацию, рвутся к власти.

- Ну, тогда ситуация аховая.

- Понимаете, многие почувствовали, что есть шанс сделать прорыв в развитии. Если не получится, то это будет для них страшным психологическим ударом.

- А как этого не допустить?

- Иллюзия, будто к власти приходит один человек. За ним должны стоять система ценностей, признанная не только внутренними, но и внешними игроками. В Беларуси четко видно разделение интересов Китая, России и Европы.

Есть свои амбиции у Польши и Литвы, причем у последних – деструктивные, их можно сформулировать так: Беларусь будущего – это анти-Россия.

- Серьезная угроза?

- Более чем! И Россия пытается этому противоборствовать.

Дай бог, чтобы меры были разумными. Задача всех сейчас найти баланс между интересами внешних игроков. Иначе беда.

БАБАРИКО НЕ ВЫИГРАЕТ

- Вы видите людей в оппозиции, кто мог бы с этим справиться?

- Сейчас будут на себя примерять шапку Мономаха все, кому не лень.

- Тихановская?

- А что она предлагает? Ничего. Тихановский (арестованный блогер, муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, - ред) выполнил функцию, которая ему предназначалась, - таран. Я готов сделать ставку сто к одному, что Тихановский не заявится на выборы в Беларуси.

- А Бабарико (арестованный банкир, пытавшийся участвовать в выборах - ред)?

- Заявится.

- И выиграет?

- И Латушко (уволенный директор театра, член Координационного совета оппозиции, - ред.) заявится. И Румас (экс-премьер Белоруссии, поддержавший протесты, - ред) заявится.

- Бабарико выиграет выборы?

- Нет.

СТРАНА МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ НА ЗАПАД И ВОСТОК

- Что будет дальше?

- Я как-то говорил с офицером нашей «глубинной» конторы. «Вы доиграетесь до того, что мы, бизнесмены, из несогласных станем протестными, – сказал я ему. - Если что – учтите, это вы нас такими делаете, это не наш выбор».

- И все-таки - чем рискует страна?

- Любой сценарий должен быть максимально бескровным. Важно избежать раскола. Пока 70-80 % общества едины в понимании – что и как должно быть, но уже намечается разделение по линии «Гродно – Брест» с одной стороны (города на Западе Белоруссии, рядом с Польшей, - ред.). И «Витебск – Могилев – Гомель» с другой (города в Востоке Белоруссии, рядом с Россией, - ред.).

Те белорусы, у которых «через стенку» Польша и Литва, более склонны требовть, чем ждать. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Если страна поделиться на тех, кто за Россию, и тех, кто за Европу, то белорусы в Гомеле и в Бресте будут отдаляться друг от друга. Этого нельзя допустить.

- Как видно это разделение?

- На уровне Витебска, Гомеля и Могилева есть лишь робкое понимание того, что что-то надо менять. Они по инерции ждут и надеятся, а не действуют.

А те белорусы, у которых «через стенку» Польша и Литва, более склонны требовать, чем ждать.

И здесь важно кто и с какой системой ценностей заслужит доверие всех белорусов. И оправдает ли потом его.

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