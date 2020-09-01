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Суд над Михаилом Ефремовым 1 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

Громкое дело близится к финалу. Следим за ходом очередного заседания суда над Михаилом Ефремовым. Начало - 1 сентября 2020 года в 11.00
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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Актер Михаил Ефремов в помещении Таганского суда после задержания на месте ДТП. Фото: пресс-служба суда

Актер Михаил Ефремов в помещении Таганского суда после задержания на месте ДТП. Фото: пресс-служба суда

Накануне суд над Михаилом Ефремовым оборвался буквально на полуслове: допрос свидетеля обвинения Светланы Набокиной пришлось прервать ровно в 22.00 - дольше этого часа слушание идти не может.

Девушка - сотрудник кафе на Садовом кольце, где случилась авария, рассказывала, что видела Михаила Ефремова выходящим из джипа со стороны водительского сиденья. И хотя она находилась на расстоянии нескольких десятков метров, якобы узнала актёра по характерным жестам и силуэту.

Стоит ли говорить, что такие показания адвокату Эльману Пашаеву показались сомнительными, поэтому сегодня он наверняка продолжит допрос с пристрастием. Кроме того, суд должен посмотреть снятое Набокиной видео и решить, так уж ли человек на кадрах напоминает подсудимого.

Тем временем, громкое дело близится к развязке - остались лишь прения сторон да, собственно, приговор. Нарушат ли этот ход событий какие-то сюрпризы, узнаем уже скоро: заседание 1 сентября 2020 года стартует в 11.00.

ЧППроисшествия: ЧПАвария с участием Михаила Ефремова в Москве

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