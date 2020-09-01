В Новгородской области подняли купола на храм, основанный Александром Суворовым

Торжественное воздвижение креста и купола на Храм Святой Живоначальной Троицы в Новгородской области. Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив

В деревне Сопины Боровичского района Новгородской области прошло торжественное воздвижение креста и купола на Храм Святой Живоначальной Троицы. Храм был построен в 1800 году по приказу и на средства великого полководца Александра Суворова. До сегодняшнего дня здание храма находилось в обветшалом заброшенном состоянии, сейчас в нем проводятся реставрационные работы на средства предпринимателей некоммерческого партнерства «Клуб Лидеров». На восстановление храма потребуется 130 миллионов рублей.

«Это место очень древнее, очень важное для России, для Новгородской области. Поэтому я очень рад, что руками наших благотворителей и помощи Артема Аветисяна все активно движется. И сегодня мы перешли некий рубикон, когда уже понятно, что все это будет реализовано», - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

За всю историю храм реставрировался всего один раз - 1893 году. В 1935 году храм закрыли, а в конце 50-х годов началось его разграбление. Здание храма сначала использовалось под склад, а в конце 1960-х годов было отдано под спортивный зал при детском доме.

До 2017 года здание храма пустовало и разрушалось. В августе 2017 года Храм Святой Живоначальной Троицы по приглашению губернатора Новгородской области Андрея Никитина посетили предприниматели Клуба Лидеров во главе с директором направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив, председателем некоммерческого партнерства «Клуб лидеров» Артемом Аветисяном. Тогда и было принято решение о его восстановлении за счет собственных средств предпринимателей. Полтора года ушло на подготовительные работы: очистка территории, усиление фундамента, гидроизоляция, установка лесов и другие работы.

Храм восстанавливают на средства предпринимателей «Клуба лидеров». Фото предоставлено Агентством стратегических инициатив

«Это уникальный проект не только для Новгородской области. Здесь и местность уникальна, и архитектура, и история. Сразу после строительства этой церкви Александр Суворов отправился в свой последний итало-швейцарский поход. Я считаю, что это место вместе с усадьбой великого полководца должно стать единым туристическим кластером, который будет притягивать людей со всей России», - сказал директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив, председатель «Клуба лидеров» Артем Аветисян.

Каменный храм строился почти 25 лет. Суворов лично контролировал строительство. Он построил его, потому что Богородице - Рождественский Храм (старая деревянная церковь тоже сохранилось до наших дней и расположена рядом с Храмом) не мог вместить всех прихожан. Идею воплотил в жизнь известный архитектор Николай Львов. Иконостас храма представлял копию иконостаса домовой церкви Зимнего дворца в Петербурге. Освящение церкви состоялось в 1800 году после смерти Александра Суворова.

Воздвижение креста и купола на Храм Святой Живоначальной Троицы является промежуточным этапом в рамках общей реставрации. Планируется, что восстановление храма завершится к июлю 2021 года и будет приурочено к 220-летию последнего победоносного итало-швейцарского похода Александра Суворова.