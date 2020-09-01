"Играют с огнем": Американский профессор заявил, что закрытые границы приводят к национализму и ксенофобии

На границе США и Мексики в штате Техас. Фото: REUTERS

Профессор из США Эдвард Олден, который уже много лет занимается вопросами международных отношений, считает, что несмотря на борьбу с коронавирусной пандемией, не стоит сбрасывать со счетов проблемы, связанные с расовой дискриминацией, национализмом и ксенофобией.

- Рост национализма угрожает подорвать международное сотрудничество по жизненно важным вопросам, - уверен проф. Олден. – Закрытие границ, что является мерами правительств многих стран в пандемию, лишь подпитывает неверные версии того, что иностранцы и товары зарубежного производства являются источником опасности.

Наряду с разумными методами профилактики с COVID-19, как ношение масок и использование дезинфицирующих средств, многие страны злоупотребляют правилами и оборачивают их в свою пользу.

Дональд Трамп ввел новые ограничения для предоставления убежища иностранным гражданам в США. В Канаде граждане стали настолько враждебно относиться к американцам, которым разрешен въезд в Страну кленового листа, что начали портить автомобили с американскими номерными знаками. Помимо ограничений на сухопутной границе с Канадой и Мексикой, США до сих пор закрыты для путешественников из Китая, Бразилии, Великобритании, Евросоюза и Ирландии. Великобритания объявила, что для приезжающих в королевство французов введен 14-дневный карантин. В ответ Париж ответил тем же. Норвегия запретила приезжать к себе гражданам Испании. Польша и Венгрия отказались открыться для третьих стран.

- Лидеры этих государств играют с огнем, - рассуждает профессор Олден. - Как мы уже наблюдали после террористических атак 11 сентября, очень легко вызвать страхи по отношению к иностранцам. Усилия по сдерживанию распространения COVID-19 через пограничный контроль могут привести к необратимым последствиям.