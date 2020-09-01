Сергей Степашин: «Это будет первый футбольный контакт с Грузией за много лет»

Сергей Степашин поделился мнением о предстоящем противостоянии московского "Динамо" и "Локомотива" (Тбилиси). Фото: Иван МАКЕЕВ, facebook.com/LocomotiveTbilisi

- Сергей Вадимович, прошла жеребьевка Лиги Европы, и «Динамо» (Москва) во втором отборочном раунде сыграет с «Локомотивом» (Тбилиси). Матч состоится в Тбилиси 17 сентября без зрителей. Как вам соперник?

- Ну, во-первых, грузинский футбол всегда был интересен, там было очень много ярких, редких игроков с хорошим дриблингом. Поэтому в любом случае это будет интересный матч. Потому что у нас, к сожалению, никаких контактов, ну, кроме туризма, после событий 2008 года с Грузией не осталось. Это вот такой первый знак, когда наши футболисты, динамовцы, прославленный клуб, приедет в Тбилиси. Я думаю, для тбилисцев, которые будут смотреть по телевизору этот матч, будет тоже интересно. Ну а что касается соперника, честно говоря, у нас о нем мало представлений, сейчас будем изучать. Мы все знаем, конечно, «Динамо» (Тбилиси), «Торпедо» (Кутаиси)… команды, которые играли в высшей лиге чемпионата СССР. Но вот «Локомотив» - это некое открытие для «Динамо». В любом случае это выездная игра, в любом случае соперник будет играть на победу, а мы должны сделать выводы из осечек, которые, к сожалению, у нас были и с «Арсеналом» на выезде… Поэтому будем готовиться по-серьезному, тем более, давно уже «Динамо» не играло в еврокубках. Будем сражаться не только за «Динамо», но и за свою страну в Грузии.

- Правильно. Ну и футбольный контакт с Грузией будет. Вот был туристический, а теперь футбольный будет.

- Да, это первый такой спортивный контакт. Я не знаю, на каком стадионе они будут играть, если на стадионе «Динамо», то это вообще символично - «Динамо» (Москва) играет на стадионе «Динамо» (Тбилиси).

- Ну а дальше, если победим грузин…

- Еще один отборочный раунд плей-офф, в котором будет уже два матча. Надо бороться. Задача стояла, конечно, постараться выйти в группой этап Лиги Европы.

- А как совмещать еврокубки с чемпионатом России, где «Динамо» идет очень хорошо (после шести туров на четвертом месте, отставая от лидера «Спартака» на 3 очка)?

- Ну, это ж касается не только «Динамо», это касается еще пяти клубов. Мы, кстати, сейчас потренировались играть два матча в неделю. Собственно говоря, так и будет. Тем более, что РФС, на мой взгляд, в первый раз принял очень правильное решение - клубы, которые играют в еврокубках, Лиге чемпионов или Лиге Европы, они не играют до одной восьмой финала в Кубке России. Дело в том, что из-за пандемии все календари уплотнились и даты этих двух турниров могут совпадать. Более того, в одной восьмой финала мы будем играть на Кубок дома. Посмотрите английскую лигу, другие лиги, там играют два раза в неделю и ничего. И хорошо играют, кстати.

- Да. А вот «Краснодар» в отборочном раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с победителем пары «Бенфика» - ПАОК…

- Скорее всего, с «Бенфикой». Ну, я думаю, что надо «Краснодару» постараться вернуть должок за ленинградский «Зенит», который «Бенфика» наказала в прошлом году. (Португальцы в последнем матче группового этапа ЛЧ победили питерцев 3:0 и сместили «Зенит» на последнее место в группе). С «Бенфикой» можно играть, это не та «Бенфика», в которой блистал Эйсебио, которая завоевывала высокие места в европейских кубках. Эта команда, на мой взгляд, по силам «Краснодару». Важно, чтобы команда подсобралась очень серьезно на этот матч и была мотивирована. Впрочем, особо мотивировать краснодарцев не надо, для них это тоже шанс пройти в группу Лиги чемпионов, да еще и подзаработать, на всякий случай.

- Болеем за Галицкого и его команду, ведь мы помним, что, когда в «Динамо» несколько игроков заболели коронавирусом, краснодарцы согласились перенести игру…

- Болеем, болеем… Так получилось, что они этот перенесенный матч проиграли и фактически подарили три очка «Динамо», которое благодаря этому заняло шестое место в чемпионате. Я еще раз говорю, что с огромным уважением отношусь к Сергею Галицкому, который ни одной бюджетной копейки нигде не позаимствовал, построил блестящий стадион, школу, академию и команду строит. Я думаю, вся страна, независимо от того, кто болеет за какой клуб, всегда сопереживает «Краснодару».

- 3 сентября сборная России сыграет матч Лиги наций на стадионе «Динамо», некоторые говорят, что это ваша работа - пригласить на стадион национальную команду…

- Нет, нет, это была инициатива Станислава Саламовича, мы с ним этот вопрос обсуждаи, это была его инициатива. Если вы обратили внимание, Черчесов почти на все матчи «Динамо» на наш стадион приходит. Тем более, что он был успешным тренером московского «Динамо», к сожалению, не так долго. Но все же. А у сербов надо выигрывать, для меня это очевидно.

- А сколько зрителей туда пустят?

- Зрителей не пустят вообще. Только тех, кто работает в администрации команд, обслуживающий персонал...

- Ну ладно, побережем зрителей, побережем команду.

- Ну, это решение УЕФА, на самом-то деле вот сейчас на наш футбол приходит 25% зрителей (от вместимости арен) и, слава богу, особых потерь, что называется, нет. Поэтому это не наше решение. Игра без зрителей - плохо, что там говорить!

- Ну, мы, зрители, все равно болеем…

- Будем смотреть по телевизору и переживать за наших!