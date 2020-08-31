«Идеальное решение для покрытия экспортных рисков»: Как работает страховка отсрочки платежа

Никита Гусаков, Генеральный директор АО «ЭКСАР»

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), входящее в Группу РЭЦ, запустило новый продукт - «Страхование отсрочки платежа для клиентов сегмента МСП». Он реализуется в рамках национального проекта по поддержке и развитию экспортеров сегмента малого и среднего предпринимательства. Обо всех нюансах нового продукта мы поговорили с Никитой Гусаковым, Генеральным директором АО «ЭКСАР».

«ГЛАВНЫЙ ПЛЮС – УВЕРЕННОСТЬ»

- Давайте определимся с терминами. Что такое страхование отсрочки платежа? И самое главное - зачем оно нужно?

- Продукт предназначен для закрытия коммерческих и политических рисков, которые возникают у наших экспортеров. Многие российские компании и индивидуальные предприниматели сегмента МСП продают или планируют продавать товары или оказывать услуги иностранным контрагентам. При этом очень часто в договорах применяется отсрочка платежа – вплоть до нескольких месяцев. В результате предприниматель уже потратил деньги на производство товара, отправил его покупателю, а деньги получит только в будущем. Да и не факт, что получит. Контрагенты бывают разные. Поэтому страхование отсрочки платежа – это идеальное решение. Оно позволяет и продукцию на экспорт поставить, зачастую заполучив перспективного клиента, и риск потенциальных потерь снизить, если что-то пойдет не так. ЭКСАР с 2011 года занимается страхованием кредитных рисков, а этот продукт, «Страхование отсрочки платежа», разработан специально для предприятий малого и среднего бизнеса.

- В чем его главные плюсы?

- Во-первых, это уверенность предпринимателя в том, что он в любом случае получит средства за проданные товары. Это самое главное. Во-вторых, у него не будет санкций за непоступление валютной выручки. При получении страховой выплаты от ЭКСАР экспортер будет признан исполнившим свои обязательства по репатриации валютной выручки. Но эти плюсы есть во всех продуктах ЭКСАР, предназначенных для экспортёров. Что касается именно нового продукта, основной его плюс - это легкое оформление страхового полиса. Продукт, можно назвать инновационным для рынка кредитного страхования. Для принятия решения здесь не требуется финансовая отчетность иностранного контрагента. Кроме того, это электронный продукт, не предполагающий бумажных документов при работе с Агентством. И самое главное - быстрое получение страховой выплаты. Предприниматель может подать заявление на выплату страхового возмещения и документы, подтверждающие наличие убытка, через 30 дней после неполучения платежа от контрагента.

«СОБСТВЕННЫЙ РИСК ЭКСПОРТЕРА – 30%»

- Наверняка этим сервисом могут воспользоваться не все компании. Есть ли какие-то ограничения?

- Есть, но они небольшие. Компания должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя более 2 лет, а также состоять в Едином Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (rmsp.nalog.ru). Застраховать можно поставки товаров или услуг российского производства с отсрочкой платежа не более 90 календарных дней.

- Какие условия по продукту? Страховка покрывает риски полностью?

- Договор страхования покрывает 70% от суммы неисполненных обязательств иностранного покупателя, а 30% это собственный риск экспортера. Объем поставок, покрытых договором страхования может достигать 10 миллионов рублей, а размер страховой премии зафиксирован на уровне 20 тысяч рублей.

- Продукт запущен совсем недавно. Есть ли первые сделки?

- Да, мы уже заключили несколько договоров страхования отсрочки платежа. Пока интерес к продукту проявляют компании пищевой отрасли и лёгкой промышленности.

- А что будет, если страховой случай все-таки произойдет?

- Допустим, некая компания заключила договор с зарубежным контрагентом на сумму 10 миллионов рублей с отсрочкой платежа в 90 дней. Подала заявление на страхование, получила онлайн-одобрение, оплатила страховую премию и отгрузила товар. Если контрагент не оплатил поставленный товар по истечении четырех месяцев, из которых 90 дней – это отсрочка по контракту, и 30 дней – дополнительный срок, предусмотренный для технических просрочек, компания может обратиться в ЭКСАР за страховой выплатой. В течение месяца компании будет выплачено страховое возмещение в размере 7 миллионов рублей.

«НУЖЕН ВСЕГО ОДИН ОНЛАЙН-ДОКУМЕНТ»

- Что нужно для получения услуги? Можно ли ее получить онлайн?

- Да, конечно. Это одна из особенностей этой услуги. Экспортёр заполняет всего один документ - заявление на страхование. И через несколько дней получает от ЭКСАР электронный договор страхования в форме оферты.

- Для предоставления онлайн-услуг нужен развитый дистанционный сервис. Кого выбрали в качестве технологического партнера?

- Для удобства клиентов мы предусмотрели несколько вариантов получения услуги:

Первый вариант – это сервис для клиентов Сбербанка, т.к. именно Сбербанк обладает самой большой клиентской базой субъектов малого и среднего бизнеса. Клиенты Сбербанка могут получить услугу, заполнив заявление на страхование в системе Сбербанк Бизнес Онлайн. В этой же системе они получат подписанный договор страхования. Второй вариант подойдет для компаний, использующих систему электронного документооборота. В этом случае клиенту нужно будет предварительно обратиться в ЭКСАР для организации обмена документами по электронному каналу. И для тех компаний, у кого нет электронного документооборота, но есть ключ электронной подписи, мы можем принимать подписанные документы по электронной почте.

СПРАВКА «КП»

Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (АО «ЭКСАР») – специализированный государственный институт поддержки экспорта, созданный по решению Правительства Российской Федерации. Основная задача ЭКСАР – защита рисков российских экспортеров. ЭКСАР интегрирован в Группу РЭЦ, входящую в Группу ВЭБ.РФ.