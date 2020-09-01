Неизвестный из Кемерово снимает загадочные видео с НЛО в городе

Фото: SPACE RU@Youtube

Русский YouTubе ходуном ходит: паренек из России выкладывает видео, на которых летающие тарелки повсюду. Не наши в городе: разгар рабочего дня, снуют люди, едут автобусы, а пришельцы парят прямо над головами, иногда так, что руку протяни, и потрогай. Но прохожие их не видят.

Сейчас на канале восемь роликов: первый появился три недели назад, последний (на данный момент) – в понедельник, 31 августа. Сам канал зарегистрирован 29 января этого года, но полгода пребывал в «спящем» состоянии. Автор строго сохраняет анонимность. Судя по голосу, ему примерно от 25 до 35 лет. Он не называет даже города, где происходит действие, но пользователи уже по первому видео уверенно опознали – это Кемерово. Парень нигде «от и до» не рассказывает, как ему удается снимать «тарелки» в разгар дня, но, если посмотреть все видео, суть дела восстанавливается достаточно ясно.

Влогер уверяет, что случайно оказался на месте крушения НЛО. Интересно, что 27 ноября 2018 года СМИ сообщили: в окрестностях города действительно упал неопознанный объект. Дело было в вечерний час пик, тело попало на видеорегистраторы автомобилей, его видели и в соседних с Кемерово городах. Через некоторое время часть роликов с Ю-Тьюба бесследно исчезли. Тогда, два года назад, никто не сообщал, что сумел пробраться к точке крушения и найти обломки. Парень рассказывает, что он там был. Возле упавшего объекта суетились военные. Кемеровчанина быстро прогнали, но он успел утащить обычное на вид стекло. И снял об этом клип. Видео якобы некоторое время висело на этом же канале, но потом автор его удалил, поскольку на ролик никто не обращал внимания. Видеоблогер не уточняет, идет ли речь об инциденте 27 ноября 2018 года, или о каком-то другом.

Через некоторое время парень заметил: если просто посмотреть через это стекло на окружающий мир, увидишь бесчисленные летающие тарелки. Близко, четко, средь бела дня. Часть роликов – съемки в центре Кемерово. Оператор то прикладывает стекло к объективу камеры, и тарелки проявляются, то убирает, и они исчезают. Другие ролики – эксперименты со стеклом. Например, влогер взял простую зажигалку, и подал на стекло высоковольтный разряд (зажигалка генерирует импульсы напряжением до 6 тысяч вольт). В момент разряда стекло исчезает. Также автор уверяет, что стекло – постоянно горячее, и не остывает даже в воде.

Собственно, в распоряжении кемеровчанина два стекла, сравнительно большое, и его обломок. Несколько дней назад влогер пожаловался, что большое стекло перестало работать. Он предположил, что испортил его своими опытами. Малое стекло все еще демонстрирует НЛО, но на последнем видео тарелки не слишком впечатляющие.

Русский Ю-Тьюб суров: ролики тут же стали тырить, и сколько раз стырили, не поддается подсчету: десятки, сотни, или даже тысячи. Ссылку на канал кемеровчанина, как правило, не дают. В результате у самого влогера не так чтобы много просмотров. Топовое видео набрало 112 тыс. зрителей, другие – по 20-30 тыс. Тогда как на других каналах – сотни тысяч просмотров, суммарно у «пиратов» клипы посмотрели не менее пяти миллионов раз. История вышла за рамки России: видео комментируют люди из Европы, США, Латинской Америки. Парень предупредил, что будет жаловаться на «пиратов» администраторам Ю-Тьюба, но, честно говоря, шансы поймать и наказать всех почти нулевые, процесс стал неуправляем.

Фото: SPACE RU@Youtube

Как только ролики заметили (в первые дни они не набирали просмотров), парня тут же обвинили в том, что он занимается «примитивным монтажом». Может, и монтажом, только не примитивным. Ряд популярных влогеров опубликовали специальные выпуски, в которых попытались разоблачить кемеровчанина. Но получилось так себе: клипы замедляли, открывали в специальных программах, однако ни одного железобетонного момента, где бы автор «спалился», не нашли. Удалось лишь доказать, что такие НЛО можно нарисовать в специальных программах (кто бы сомневался). Но то, что нарисовать «можно», не означает, что тарелки действительно нарисованы. Возможно, видеоблогер сам дает подсказку: последний по времени ролик снят на фоне проходной ГТРК Кемерово. Автор видео не акцентирует на этом внимания, но то, что надпись над проходной несколько раз надолго попадает в кадр, при том, что влогер вроде бы шифруется, вряд ли случайность. Можно предположить, что монтаж выполнен кем-то из сотрудников телеканала на профессиональном оборудовании в свободное от работы время. В таком случае диванные эксперты с их примитивными навыками монтажа не выявят.

Большинство людей, оставляющих комментарии под видео, уверены – все не понарошку. Они опасаются, что к автору «придут компетентные органы», и советуют поскорее слиться. Многие вспомнили фильм «Чужие среди нас» 1998 года: там герой раздобыл очки, потерянные инопланетянами, и через них увидел мир таким, каков он есть: повсюду пришельцы и сущности, правительства врут и скрывают, корпорации вытряхивают деньги из честных граждан. То есть на самом деле такие очки существуют! – восклицают пользователи. Влогер поддерживает эти настроения: он даже отредактировал описание своего канала. Теперь там сказано, что «все видео на данном канале носят исключительно развлекательный характер». «Мне так будет спокойнее», пояснил он. Некоторые зрители все-таки сомневаются: почему ты не попытался с помощью зума приблизить тарелки и рассмотреть получше? Почему ты не показал мир через стекло случайным прохожим и не заснял их реакцию? Или не сделал прямой эфир, чтобы – точно без монтажа? Все эти сомнения автор развеивает, и, надо признать, довольно убедительно. Прямого эфира нет – чтобы не вычислили, прохожим не показываю по той же причине.

Что будет дальше? Есть несколько вариантов. Если влогер хотел заработать на уникальном контенте, он уже успел убедиться, что из-за тотального воровства и нарушения авторских прав больших денег ему не видать. В этом случае он «забьет» на канал, и тот просто перестанет обновляться. Видео разойдутся по Сети, попадут в разного рода сомнительные уфологические энциклопедии и останутся на обочине общественного сознания наряду с тысячами подобных инцидентов. Серьезные ученые не обратят на ролики внимания никогда, они слишком занятые люди, чтобы копаться в «городских легендах».

Если автор как раз и хочет создать легенду, он внезапно удалит канал вместе с роликами, и получится история, как в свое время со знаменитым Палочником. Напомним: в 2011 году в Сети появился ролик, на котором в спальном квартале, глубокой ночью по стене многоэтажки карабкается гигантское существо, напоминающее насекомое. Видео вскоре было удалено, да так ловко, что нигде не осталось ни одной копии, только несколько некачественных скриншотов. Так возникла мощная легенда: куча поддельных видео, заверения, что «удалось найти тот самый ролик». Энтузиасты даже создали специальную команду. Команда купила дорогой дрон, и запускала его над крышами многоэтажек, чтобы отыскать Палочника, который прячется на крышах днем. С помощью нейросетей (!) команде удалось по мутному скриншоту опознать город, улицу, дом и даже квартиру, откуда велась съемка. Поехали туда, поговорили с жильцами (естественно, никто ничего не помнил). Вот это работа!

Наконец, некоторые предполагают, что за инцидентом в Кемерово стоит какая-то коммерческая история. Исключать этого нельзя. Вспомним, например, легенду про «Бухту Кендл». Несколько лет назад пользователи сервиса Reddit принялись вспоминать о странном мультфильме, который якобы шел по одному из американских кабельных каналов примерно в 1971 году. Из воспоминаний постепенно выявился сюжет, да такой криповый, что люди задались вопросом: как такое вообще сняли и показали детям? Перчинки поддавало то, что следов мультика отыскать не удавалось. В решительный момент на сцену явилась «мать» одного из спорщиков, и рассказала: «Отлично помню этот мультик. Но это было… страшновато. Ты просто сидел, и пялился в пустой экран, а потом рассказывал, что ты там увидел». Тут, конечно, у миллионов людей во всем мире произошел снос башки. Однако оказалось, что вся история срежиссирована известным продюсером, и понеслось: бейсболки, комиксы, книжки. Если бы таким продюсером был я, и я бы жил в Кемерово, я бы попытался с помощью НЛО привлечь в регион туристов. Опыт, кстати, есть: примерно десять лет назад власти области призвали туристов на поиски йети, люди ехали – и получали удовольствие, места-то заповедные. Йети, правда, так и не обнаружили…

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