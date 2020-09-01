Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев оставил послание по-китайски. И нарисовал лошадь

Дмитрий Мезенцев посетил минский филиал Российского государственного социального университета. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дмитрий Федорович, вас с Днем знаний!

- И вас с Днем знаний, Александр. И всех читателей «Комсомолки» - с Днем знаний. Всех так или иначе причастных к школе, к университету, в колледжу, техникуму, профтехучилищу.

- А также радиослушателей и посетителей сайта нашего.

- Принимается. С удовольствием обращаемся вместе с вами и к ним.

- Скажите, пожалуйста, уважаемый посол, а почему вы сегодня - 1 сентября,!начали так несколько нестандартно, необычно – с китайским уклоном?

- Подождите, сегодня я - гость филиала Российского государственного социального университета (РГСУ)– вуза, который был создан, благодаря решениям президентов России и Белоруссии, финансировался, особенно на своем изначальном этапе, за счет бюджета Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев и директор филиала Сергей Полетаев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это - наиболее зримый, отчетливый, понятный пример того, что потенциал союзного строительства, о которым мы с вами не всегда умеем говорить и говорим, если это и делаем, то крайне мало и скупо, - имеет свои перспективы. Имеет, на самом деле, для почти 5 тысяч выпускников филиала РГСУ в Минске особое значение, для их судеб, для их трудоустройства, для их мироощущения, понимания, в том числе и образовательной традиции белорусской и российской высшей школы.

- То есть, пять тысяч выпускников уже есть?

- Уже пять тысяч выпускников получили дипломы, пройдя обучение в филиале РГСУ в Минске, это замечательный результат.

Вручение дипломов лучшим учащимся. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это за какое время?

- За 20 лет.

- А сколько вообще студентов учатся там одновременно?

- Руководитель филиала (а я пока что здесь нахожусь) говорит, что по - завершению набора - они ожидают до 400 студентов только на первом курсе в этом году. А всего нынче обучается 1300 человек.

- Фантастика!

- Серьезный, хороший, авторитетный социальный вуз. Мы сегодня имели возможность осмотреть учебно-материальную базу, компьютерные классы. Важно отметить, что библиотека связана с каждой аудиторией в локальную сеть. То есть, можно востребовать практически любой информационный материал в ходе практического занятия или лекционной работы.

Дмитрий Мезенцев оставил наставление студентам на китайском языке и нарисовал лошадь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы пока ещё там находитесь, а в соцсети уже пошло видео: Дмитрий Федорович Мезенцев цитату на доске на китайском языке написал, нарисовал лошадь. И вы говорили по-китайски, да?

- Посмотрите, сегодня в аудитории собрались педагоги, научные сотрудники и первокурсники. Хотя, конечно, были и выпускники, которые говорили о вузе, о том, что им дал за это время курс обучения. Поговорка Конфуция: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага» была вполне уместна - как определенное напутствие тем ребятам, которые вступают во взрослую жизнь. Я просто позволил себе, как человек, который достаточно долго проработал в Китае, написать эту поговорку, потому что... я не знаю китайского языка, но поговорку написал без ошибок. А один из самых добрых символов не только для китайского народа – динамично скачущая лошадь, в какой-то степени знак движения, - я тоже ее позволил оставить на доске, воспользовавшись не электронной указкой, а обычным мелом, к которому мы все привыкли еще с детства.

- Давайте напомним вашу должность в Китае.

- В Китае я работал генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 2013-го по 2016 год. В Пекине штаб-квартира - в самом центре.

Мы были очень благодарны за те впечатления, за ту практику отношений. Потому что, сейчас в шанхайской семье - 18 стран.

Должен отметить, что, благодаря позиции России, партнеров – стран-основательниц ШОС в Уфе в 2015 году - затем было принято под председательством Владимира Владимировича Путина по-своему историческое решение о расширении числа стран – членов организации, Индия и Пакистан обрели этот статус.

- Я извиняюсь за такой вопрос, вы без шпаргалки Конфуция цитировали на доске мелом?

- Прошу прощения, без шпаргалки. От вас никогда не было никаких секретов. Думаю, без ошибок. Вот это «путь в тысячу ли…» - это звучит вот так. (Мезенцев произносит фразу на китайском языке.- А.Г.)

Я думаю, это относится к студентам, журналистам, профессорам, рабочим, водителям, строителям, всем. Философия нашей жизни во многом - в этой поговорке. Чем длиннее путь, все равно он связан с первым шагом, по которому ты делаешь это движение. Начинаешь это движение.

- Можете сказать по-китайски «пусть крепнет союз России и Белоруссии»?

- Нет, говорить о Союзе России и Белоруссии нужно на русском и белорусском языках. В это верить и этому помогать как можно больше. Особенно - в этот сложный период для наших братьев.

- Некоторых зацепило, почему русский, российский посол встречается с китайскими студентами и пишет на китайском языке, а не на русском.

- Нет, во-первых, на русском я тоже, естественно, написал.

- А что вы написали на русском?

- Я написал пожелание искренних успехов всем студентам, педагогам, преподавателям, руководству и выпускникам РГСУ. Просто один из выпускников, который сейчас поступил в магистратуру МГИМО, выбрал для себя совершенствование английского языка и китайский язык. Я думаю, что здесь ничего страшного нет в том, что мы с вами китайскую цивилизацию, роль Китая воспринимаем как потенциал, в том числе, и поддержки - региональной, континентальной безопасности. И мы с вами тоже хорошо отмечаем особые отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, которые отличают сотрудничество и России Китаем, как и Белоруссии с Китаем. Здесь никакого подтекста политического, лукавого смысла или чего-то там в тени просто нет и быть не может.

А просто выпускник Вадим, который буквально через несколько недель будет учиться в магистратуре МГИМО, сказал, что он выбрал вторым языком обучение в Москве – китайский. Я, в том числе подхватив его эстафету, поддержал его таким китайским напутствием. Здесь никакого подтекста, Александр, нет. Зная вас как человека, который не ищет подтекстов, где их нет…

- Нет, не ищу…

- Хотел бы журналистов просить его там не искать. Сегодня мы гости высшей школы, а не политической конференции.

- Скажите, а какой подтекст под лошадью, которую посол России изобразил?

- Динамизм. Это для всех нас динамизм.

Для китайцев лошадь – один из самых таких близких, добрых символов. Я думаю, что и для нас, и для белорусов тоже. Движение, надежность, это иероглиф «ма» - . Мы с вами сегодня на Дне знаний, и вы тоже (заочно) сегодня гость филиала РГСУ в Минске. Поэтому тематика образовательная, а не политическая.

Если мы с вами будем всегда все события в мире воспринимать через оперативную призму политической конъюнктуры, мы просто станем беднее. А вы, как один из журналистов «Комсомольской правды», нам этого просто не позволите сделать.

- Спасибо огромное.

- Чтобы мы были беднее в творческом, в исследовательском, в познавательном плане и в человеческом плане тоже.

- И завершающий вопрос, коль вы там в гостях, вы чай пьете, наверное, китайский, нет?

- Пьем белорусский травяной чай.

- Скажите, вы ехали по улицам минским сегодня, через площадь Независимости наверняка. Какое ощущение, какое настроение?

- Тот путь, который по навигатору выложил водитель, он ничем не отличался от любого другого дня. Я не увидел ничего в Минске, что отличало бы 1 сентября от дня, который был месяц или два назад. Во всяком случае, на текущий момент. Мы, наверное, рано приехали сегодня.

- А что будет к обеду, к вечеру?

- Давайте мы пожелаем нашим братьям-белорусам такой же спокойной, выверенной, обращенной в день нынешний, в день завтрашний - жизни, которая отличала жизнь республики на протяжении многих лет. Я понимаю, что все, что бы мы сейчас ни обсуждали по Белоруссии, будет скатываться на ту тематику, которая, наверное, для журналистов сегодня важна, тем более работающих в оперативном плане...

А вот мы белорусам пожелаем, чтобы этот сложный этап остался как можно быстрее позади. А в стране, - наверное, для каждого гражданина это очень важно, - продолжилась работа по укреплению республики, ее экономики, социальной сферы, образовательной, о чем мы говорим сегодня – в День знаний.

И чтобы отношения с Россией сегодня были важным фактором не просто отношений двух братских стран, а - как пример для того, как надо выстраивать связи на пространстве СНГ, в рамках ЕврАзЭс, в системе ШОС.

И чтобы то сотрудничество, которое две страны показывали, в том числе, на международных, в частности, площадках под эгидой ООН, - оно всегда было во благо безопасности, и пример того, как надо уметь договариваться вне политической конъюнктуры и подыгрывания разным корыстным замыслам, которые формируются вне пространства Союзного государства России и Белоруссии.

- Я правильно понял, что вы имеете в виду, чтобы День знаний и утро знаний, чтобы они продолжался и всю неделю, и весь месяц, и все годы?

- В определенном смысле слова, вот та атмосфера товарищества, искренности, оптимизма, которую дает День знаний, - она нам нужна в любой другой день нашей жизни. Людям, странам, коллективам. Иначе без этого жизнь не будет яркой. А ведь мы тратим свое время и на работу, и на общение с друзьями, и на выстраивание наших новых планов.

И пусть нам поменьше мешают этому. В том числе те «доброхоты» и кукловоды, которые понадеялись, что можно повлиять на систему двусторонних отношений России и Белоруссии, и что можно добиться реализации корыстных планов вне учета воли миллионов людей.

- Спасибо огромное! Удачи и успехов?

- Спасибо вам. И вас тоже с Днем знаний! Еще раз – не ищите подтекста в напутствиях великих философов, данных человечеству две с половиной тысячи лет назад. Потому что - «путь в две тысячи километров всегда начинается с первого шага».