Беременная Наталья Подольская скрыла серьезные проблемы со здоровьем

Наталья Подольская скрыла серьезные проблемы со здоровьем Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В середине августа Наталья Подольская подтвердила слухи, курсирующие в светской тусовке. Супруга Владимира Преснякова сообщила, что беременна вторым ребенком. Судя по снимка, которые артистка публикует в блоге, появление малыша ожидается поздней осенью. Меж тем со здоровьем вокалистки не все гладко, сообщила ее свекровь Елена Преснякова.

Наталья Подольская скрыла серьезные проблемы со здоровьем, поделилась пугающим признанием ее свекровь Елена Преснякова. По словам матери Владимира Преснякова, первые месяцы беременности певицы были связаны с большими переживаниями.

"Она даже встать не могла" , - огорошила Елена Петровна в эфире программы "Секрет на миллион". По ее словам, сейчас, к счастью, самое страшное позади. Чтобы набраться сил, Подольская отправилась на отдых к морю. Она улетела в Турцию в компании сестры Юли и детей. А после этого Наталья отправилась в Ялту. Там к ней присоединился супруг, говорит Елена Петровна.

Подольская публикует в блоге яркие снимки с отдыха. Она буквально светится от счастья в ожидании рождения второго ребенка. Говорят, что певица ждет девочку. Наталья признавалась ранее, что они вместе с мужем мечтают о появлении дочки. А сын артистов даже придумал имя малышке. Он хочет, чтобы ее назвали Олей.

В окружении Преснякова и Подольской уверены, что супруги уже узнали пол будущего ребенка, но раскрывать его публике пока не будут. Первые слухи о том, что певица снова станет мамой, напомним, появились в начале августа. Буквально через неделю после этого Наталья раскрыла свой секрет. Она подтвердила новости о своей беременности и показала заметно округлившийся животик, вызвав восторг поклонников и принимая поздравления от коллег.