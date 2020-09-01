71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих двойняшек в первый класс

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отправились в первый класс школы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В рокерской чёрной куртке и белой мини-юбке 71-летняя Алла Борисовна переступила порог частной подмосковной школы. Туда Примадонна отвела в первый класс своих двойняшек Гарри и Лизу.

- Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья, - отчитался в своём Инстаграме Максим Галкин.

Для своих двойняшек пара выбрала частную подмосковную школу с обучением от 35 тысяч рублей в месяц на ученика. Если Гарри и Лиза захотят заниматься единоборствами или танцами, в рамках этого учебного заведения есть платные кружки.

Кстати, во время карантина дети Пугачевой и Галкина.

Алла Борисовна даже размещала в своём блоге ролик, как ее сын Гарри учит французский со своим гувернером-французом Яном.

— Не теряем времени зря в заточении, — подписала семейный ролик 71-летняя певица.

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