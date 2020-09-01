Юра Борисов - крайне востребованный русский актер, которого в последнее время очень часто зовут играть, но, к сожалению, почти одинаковых персонажей Фото: кадр из фильма

Считается, что есть попсовые звезды кино (Данила Козловский, Саша Петров и проч.), а есть андеграундные — они вроде бы тоже на слуху, но всячески пытаются отстроиться от мейнстрима, при этом не увязая в болоте артхауса. Один из таких персонажей — Юра Борисов: крайне востребованный русский актер, которого в последнее время очень часто зовут играть, но, к сожалению, почти одинаковых персонажей ("Бык", "Ольга", "Мир! Дружба! Жвачка!"). Стилистически — и даже голосово — он очевидно работает под Сергея Бодрова, при этом обладает нетипичной внешностью, аутентичным обаянием и харизмой. В интервью Юрию Дудю актер не постеснялся рассказать, кто подарил ему квартиру в центре Москвы, зачем нюхал амфетамин и что его разочаровало в православии

О сравнении с Петровым

. Фото: кадр из фильма

«А что такое новый «Саша Петров»? Новый Данила Козловский? Просто в определенный момент у Саши вышло много проектов, потом у меня ("Калашников", "Т34", "Мир! Дружба! Жвачка" и т.д.). Иногда кто-то больше востребован, иногда меньше. Толку от этого нет. Смысл только в том, что останется. Большинство фильмов, в которых я участвовал, неполучившиеся. И популярность, которая после них следует, не стоит внимания. Из уважения к людям, выпускавшим эти проекты, скажу, что все они крутые. Но за свою работу не могу сказать, что все получилось. Без лукавства».

Про Юру вместо Юрия

"Это мой внутренний протест против "вы". У меня в семье родители называли других родителей на "вы". И любви в этом не ощущалось. В школе тоже самое: в общении с учителями на «вы» формировало искусственную дистанцию, а не уважение. А еще есть министр Юрий Борисов (зампред правительства РФ). Не хочу, чтоб нас путали. Уже потом я начал понимать, что общение на "вы" это восхитительно. В этом может быть еще бОльшая любовь, чем тыкание»

Про облысение

. Фото: кадр из фильма.

"Меня печалит, что персонажи, которых я буду играть, если это не парик, то будут лысеть. Это не многогранно. Наверно, надо найти человека, который умеет делать крутые парики. В какой-то момент я даже думал о том, чтобы удалить зубы. Поставить штыри (штифты), на которые потом можно надевать разные зубы: побольше, поменьше, кривее, желтее. Чтобы отличаться. Это очень меняет человека и внешне, и по ощущениям"

Про наркотики

"Когда я пытался понять, на каком наркотике сидит мой герой в фильме "Хрусталь" Дарьи Жук, спрашивал у друзей из 90-х, кто на чем сидел в то время. И понял, что самый подходящий вариант — винт (метамфетамин). Достать его я не мог. Но достал амфетамин. Не хотел этого делать, но потом пошел в клуб, вынюхал, и всю ночь колбасился, запоминая ощущения. Больше не хочу играть наркоманов — это темнота, в которую больше не хочу возвращаться».

Про квартиру в центре Москвы

"Родителей я все еще не обеспечиваю (актер родился и вырос в Реутове - Авт.). Мечтал бы это делать, но, к сожалению, на это пока не хватает. Они обеспечивают себя сами. И брата. У меня мечта — купить им дом, потому что они купили нам [с женой Анной и дочерьми Марфой и Акулиной] квартиру (в центре Москвы). Мама сейчас расстроится, когда это услышит, но это полностью ее заслуга. Теперь могу думать не о том, чтобы [любой ценой] купить квартиру, а спокойно искать свой путь, не думая о деньгах. Все это благодаря ей. Она создала тепличные условия специально для меня и моей семьи, которую я, конечно, обеспечиваю"

Про гонорары

"Мой съемочный день стоит в идеале 150 тысяч рублей (съемки сериала "Ольга", к примеру, это несколько десятков съемочных дней Авт.). Но когда идет речь о проектах, в которых нет денег, ты понимаешь — можно взять от проекта 3 миллллиона рублей, а можно 1,5 миллиона рублей и на оставшиеся 1,5 миллиона рублей сделать проект круче. Естественно, в таких случаях я беру меньше. Смотришь в глаза режиссеру и понимаешь, что лучше пустить деньги на дело. За 2020 год я заработал в лучшем случае 8 миллионов рублей, а может и меньше. Я не считал их, деньги сразу уходят — у меня же семья. Тот год был самым прибыльным в моей жизни, и я купил новую машину. Наверно, можно зарабатывать и больше, но в рекламе я бы сниматься не хотел"

Про православие

"В определенный момент я стал очень религиозным —православным христианином. Это сильно помогло мне очиститься от метаний и зависимостей, но потом я понял, что становлюсь фанатиком, несмотря на то, что вера помогла мне трезво смотреть на мир. Я понял, что в религии, которая в мировой истории являлась рычагом управлениями массами, заложены некоторые штуки, с которыми я не согласен. Для меня христианство было тем, что выводит к свету. Есть ряд заповедей, постов, молитв, соблюдая которые встаешь на путь истинный. Это так. Это и помогло мне выйти из темноты. А потом я понял, что какие-то из правил (покаяние) граничат с рабством. На этот вопрос до сих пор для себя не ответил. Отдаляясь от религии, чувствую темноту. Приближаясь, понимаю, что нужно стать рабом — там так и написано. Теряя себя, обретаешь себя. Я пытаюсь найти середину. Верю в Бога — у каждого своя связь с ним. Религия или храм тут необязательно должны быть"