Глава Архангельской области Александр Цыбульский встретился с учениками «Роснефть-класса»

Александр Цыбульский лично поздравил с началом нового учебного года учащихся гимназии №3, в которой развивают «Роснефть-класс». Уникальный для Поморья образовательный проект провел очередной набор учеников из разных школ. Учащихся в рамках проекта знакомят с профессиями нефтяной отрасли. Ученики также углубленно изучают дисциплины физико-математического цикла.

«Мы сегодня говорим о создании научно-образовательных центров, которые помогут вам уже в школе выбрать свой профессиональный путь», - отметил губернатор Архангельской области, выступая перед учениками гимназии. - «Роснефть-класс» – это замечательный пример того, как компания, начиная со школьной скамьи, готовит высококлассных профессионалов. Я считаю, что проект заслуживает внимания. По сути, дети – ученики 10 и 11 классов – уже начинают понимать, к чему у них есть склонность, получать дополнительное образование, видеть свою перспективу. Те знания и те возможности, которые перед ними открывает участие в этом проекте, – они беспрецедентны».

Добавим, что Архангельская область и компания «Роснефть» недавно подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. В числе приоритетных проектов – развитие образования. Это, прежде всего, система «Роснефть-классов» (тут уже 10-ти летний опыт работы) и совместные проекты с Северным Арктическим Федеральным университетом имени Ломоносова, который может стать одной из научных площадок компании. На базе этих учебных центров нефтяная компания развивает в регионе корпоративную программу по системе «школа-вуз-предприятие». На объектах «РН-Архангельскнефтепродукт» уже работают десятки молодых специалистов, прошедших все этапы профильного образования.

Обратим внимание, что проект «Роснефть-классы» - часть довузовской подготовки школьников в рамках формирования молодого резерва компании. «Роснефть-классы» создаются в регионах деятельности Компании на базе образовательных организаций. Обучение предполагает углубленное изучение технических дисциплин и мотивирует школьников продолжить образование в ВУЗах по инженерным специальностям. После получения дипломов о высшем образовании лучшие выпускники трудоустраиваются на предприятия, входящие в периметр ПАО «НК «Роснефть».

На сегодня «Роснефть-классы» работают в 27 регионах. Обучение по углубленной программе проходят около трех тысяч школьников.