Миллион россиян скоро могут стать банкротами

В ближайшие месяцы почти миллион россиян смогут стать банкротами Фото: Shutterstock

В ближайшие месяцы почти миллион россиян смогут стать банкротами. С 1 сентября вступил в силу закон о внесудебной процедуре признания несостоятельности для физических лиц. Объявить себя банкротом теперь можно проще – достаточно написать заявление в многофункциональном центре (МФЦ). Это бесплатно. Такая услуга стала возможной для тех, кто не может отдать кредиторам от 50 до 500 тысяч рублей. Главное требование – против должника должно быть прекращено исполнительное производство. Обо всех нюансах нового закона в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал Илья Торосов, заместитель министра экономического развития.

- Инициатива создания новой процедуры исходила от Минэкономразвития. Почему так важен этот закон?

- Прежде всего, социальная функция. Для людей, которые находятся за чертой бедности, это возможность перевернуть страницу, начать жизнь с чистого листа. Они смогут обанкротиться в том случае, если по исполнительным листам у них ничего не нашли: нет активов, нет денежных средств. То есть они не могут обслуживать долг, и вариантов у них просто нет. Второй момент - возможность для таких людей выйти из серой зоны, вернуться в нормальную жизнь, с белой зарплатой и с более светлым будущим.

- Самый популярный вопрос, который приходит от слушателей. Когда прошла процедура списания личных долгов без суда, значит ли это, что человек ничего не должен и он чист перед кредиторами?

- Да, если никто из кредиторов не объявится, не подаст на человека в суд и не переведет внесудебную процедуру в судебную, то через полгода он официально очистится ото всех долгов, которые он указал в заявлении. Но только в этой сумме - от 50 до 500 тысяч рублей. Если у человека долгов на миллион, а он указал только 500 тысяч, как только это выяснится, все будет отыграно назад.

- О каких долгах речь? Только перед банками или перед государством и по ЖКХ тоже?

- Речь о любых долгах. Есть лишь некоторые нюансы. Например, нельзя списать долги по алиментам.

Илья Торосов, заместитель министра экономического развития. Фото: Дмитрий Феоктистов/фотохост-агентство ТАСС

- Почему сумма только до 500 тысяч?

- О суммах свыше 500 тысяч уже есть другой закон. По ним решения принимаются в судебной процедуре. Потому что это уже большие суммы. Наша задача была заполнить пробел, упростить процедуру для небольших долгов и сделать ее бесплатной.

- А как было раньше?

- Раньше можно было обанкротиться только через суд. И что получалось? Если у вас долг 200 - 300 тысяч рублей (а это основная масса), то стоимость признания банкротом через суд составляла примерно 100 - 200 тысяч. Это расходы на арбитражных управляющих, на публикации в прессе и профильных ресурсах, на судебные издержки и т.д. Понятно, что у большинства людей нет возможности воспользоваться такой процедурой. После этого появилось поручение президента, что для таких сумм нужно сделать бесплатную процедуру. И мы это сделали.

- Сколько людей, по вашим расчетам, могут воспользоваться нововведением?

- Ориентировочно уже сейчас под эту процедуру могут попасть около 800 тысяч человек. Плюс мы ожидаем, что каждый год это будет около 100 тысяч. Важная вещь – речь идет о тех исполнительных листах, которым больше года. То есть это долги сформированные до коронавируса. Люди, которые сейчас попали в сложную ситуацию, смогут пройти эту процедуру только через год. С одной стороны, это антикризисная мера. А с другой, это долгосрочная история, которая давно обсуждалась и напрямую не связана с текущей ситуацией.

- В чем польза для экономики?

- Очень простая. Люди, которые находятся под гнетом долгов, очень часто живут в серой зоне. Они не показывают свои доходы, стараются не получать белую зарплату, потому что понимают, что все средства у них спишутся. Естественно, эти люди не платят налоги, страховые взносы и т.д. Это если уж совсем про деньги. Но вопрос, конечно, социальной функции, прежде всего. У людей должен быть второй шанс, чтобы они могли вернуться в нормальную жизнь. Еще один нюанс – шанс дается один раз в 10 лет.

- В некоторых маленьких городах и отдаленных поселках часто нет многофункциональных центров. Куда людям там обращаться?

- К сожалению, пока только в МФЦ. Их огромное количество по стране. Это самый простой и дешевый способ, который мы смогли найти. Мы подумаем над доработкой и расширением возможностей, через кого можно эти заявления подать, но пока только МФЦ. В порядке эксперимента, давайте так говорить.