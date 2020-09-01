День осознания Беслана

Фото: Антон Подгайко/ТАСС

16 лет назад День знаний в северо-осетинском Беслане начался как и по всей России — с торжественной линейки. Она еще шла, когда школу №1 захватили три десятка международных террористов, которыми руководил Шамиль Басаев.

Почти три дня боевики удерживали в заложниках более 1100 детей, родителей и учителей. При штурме 3 сентября часть школы обрушилась. В огне, дыму и перестрелках погибло более трехсот заложников. А также большинство террористов.

В документальном фильме «Беслан» Александра Рогаткина использованы материалы 260 томов уголовного дела по этому теракту. Может быть, самому страшному в России в 21 веке. В этой кропотливой и эксклюзивной работе - уникальные свидетельства тех, кто, теряя товарищей, шел на штурм. А также тех, кого бандиты держали в заложниках. В фильме заданы самые острые, самые больные вопросы. В том числе, единственному из оставшихся в живых террористов — Нурпаши Кулаеву.

Премьера фильма «Беслан» состоится в четверг, 3 сентября, на канале «Россия 1» в 23:30.