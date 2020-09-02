Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»: Учитель должен заниматься детьми, а не отчетами

Раньше учителя преподавали. Теперь только отчитываются. Фото: Shutterstock

Начался учебный год. Учителя и ученики вернулись в школы после эпидемии и летних каникул. Вместе с ними вернулись и проблемы нашего среднего образования. Они касаются всех нас. Парадокс заключается в том, что образование не назовешь консервативной сферой. Реформы идут постоянно. Но с каждой реформой становится все сложнее.

В заложниках у администраторов

Главная проблема современного среднего образования: наши школы превращаются в выхолощенные, формализованные учреждения. В чиновничьи мини-ведомства. В полигоны для «эффективных» управленцев.

У учителей не остается времени, чтобы учить детей. А также учиться и развиваться самим. Они тратят свое время на бесконечные справки, отчеты, презентации. Не по своей воле - по требованию администрации школы. В свою очередь, администрация пишет такие же отчеты для департаментов образования: района, города, региона. Раньше директор и завучи школы в первую очередь были учителями-предметниками, профессионалами. А уж только потом управленцами. Теперь все наоборот. Школами управляют чиновники, а учителя превратились в их обслуживающий персонал. Ученики стали заложниками этой бюрократической вертикали.

Система школьного самоуправления создавалась как символ открытости и прозрачности. Сегодня она превратилась в откровенную показуху. Да, на сайте школы можно прочитать публичный доклад директора. Если терпения хватит - это огромная презентация.

В Управляющие советы (УС) школ теперь берут не только администрацию и родителей, но и старшеклассников. Раз в квартал они присутствуют на заседаниях. Для галочки. Реальной свободы и самостоятельности в школах по-прежнему нет. Это приводит к потере качества обучения. Реального качества. Которое измеряется не в баллах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. И не только в академических, но и в практических знаниях, которые пригодятся во взрослой жизни. В умении учиться самому, работать с информацией, развиваться, создавать что-то новое.

Когда весной школы перевели на карантин, выяснилось, что работать дистанционно не умеют не только дети, но и большинство учителей. В результате многие школы завершили учебный год досрочно. Не хватило навыков, умения быстро осваивать новые технологии и методики преподавания.

Вот три предложения, которые могут повернуть наше образование на правильные рельсы.

Алексей Нечаев, председатель партии «Новые люди»

Управляй школой сам

Управляющие советы (УС) школ нужно сделать работающими, а не декларативными. Сейчас во многих школах это просто ширма для администрации. Родители идут в УС, чтобы обеспечить защиту и комфортные условия обучения своим детям, а не для того, чтобы решать школьные проблемы. Они приходят на заседания после работы уставшие и хотят побыстрее отметиться, проголосовать за предложения администрации и пойти домой.

А ведь законодательство в этой сфере прогрессивное. УС, например, могут принимать решения о бюджете, то есть о расходовании средств школы; напрямую влиять на учебный план; открывать специализированные классы; добавлять факультативы, кружки и секции. Решать, каким будет школьное питание, что будет в меню у детей. Определять, кто будет заниматься охраной школы и уборкой классов.

Управляющий совет - это не закрытый орган, куда можно попасть только по блату. Вступить в него может любой желающий, причем не только родитель ученика из этой школы. Новые люди так и делают.

Вот простой пример, как эффективно могут работать школьные органы самоуправления. В Удмуртии независимый эксперт комитета по образованию партии «Новые люди» Дмитрий Выдрин вместе с другими заинтересованными родителями в обычной школе победил федеральную аутсорсинговую компанию, которая пыталась монополизировать сферу школьного питания в Ижевске. Вернул родную и привычную школьную кухню. Ученики довольны, родители тоже.

А ведь многие школы просто стонут от аутсорсинга. То некачественные продукты завезут, то уборщица приберется только утром, а к вечеру в школе уже грязно. Или охранная фирма выпустит на работу нетрезвого сторожа. Были и такие случаи. Аутсорсинг позволяет экономить расходы, но в данном случае приходится экономить на детях. Ведь контракты выигрывают те, кто предложит меньше всего. За питание, за уборку, за услуги ЧОПа. Переводить или не переводить на аутсорсинг - вопрос, который решается УС. Это значит, что решить его можете и лично вы!

Учитель не должен страдать

Основа качественного образования, комфорта и безопасности ребенка - обеспеченный учитель.

Чиновники уверяют, что средняя зарплата учителя в России составляет 40,1 тысячи рублей. Но реальные зарплаты в регионах сильно отличаются от официальной статистики.

Считаем, что государство может установить единый базовый оклад для учителя в размере 75 тысяч рублей. Эти деньги учителя должны получать из федерального бюджета. Регионы могут назначать дополнительные надбавки и стимулирующие выплаты. Для решения этой задачи нужно добавить в консолидированный бюджет 1 трлн рублей. Ничего невозможного в этой задаче нет, нужна только политическая воля.

Кроме этого, нужно выровнять финансовое обеспечение школ. Но не по принципу отобрать у богатых и раздать бедным. Это принцип «партии ренты», которая сейчас заседает в Государственной Думе. «Новые люди» мыслят по-другому. Мы предлагаем установить единый федеральный норматив обеспечения школ. Средства школы должны получать из федерального бюджета.

В разных регионах финансирование очень сильно разнится. Московская школа, например, получает за образование каждого ребенка около 150 тысяч рублей в год, воронежская - 35 тысяч рублей, липецкая - 30 тысяч, костромская - меньше 28 тысяч рублей. При этом учителя обязаны работать в рамках единого стандарта образования и ЕГЭ у всех один, а условия подготовки к нему разные.

Поэтому мы предлагаем из работы учителя убрать до 90% всей отчетности.

На заметку

Обойдемся без бумажек

Фото: Shutterstock

Учитель должен проводить время с детьми, а не с отчетами. Задавленный бумажным прессом учитель срывается на детях.

Для большинства родителей главная тревога - это безопасность их детей внутри школы. Физическая безопасность на переменах, на лестницах, в коридорах, в спортзалах. И психологическая безопасность, в том числе и в интернете. Слова «троллинг», «буллинг», «моббинг», «аутинг», «фрейтинг» знают многие родители как угрозу их ребенку. А учитель может вовремя почуять неладное, если он в контакте с детьми и не завален бумажками.