Генералиссимус Сталин: Пусть акт о капитуляции подписывает зауряд-генерал - хватит с них

В августе 1945-го Красной армии пришлось преодолевать пустыню Гоби. Пригодились верблюды... Фото: Петр ПАРХОМЕНКО/РИА Новости

Почему в Кремле остались недовольны ее итогами и как американцы хотели отжать у нас Курилы - нам рассказал политик и историк Вячеслав Никонов - внук Вячеслава Молотова, бывшего в то время главой МИД СССР.

- Прежде давайте напомним, с чего война СССР с Японией началась, - предложил нам, передавая для публикации в «КП» свои записки «Горячее лето 1945-го», Вячеслав Никонов. - Точно известно, что 8 августа

1945-го в 17.00 Молотов принял японского посла Сато и передал заявление о вступлении со следующего дня в войну с Японией.

«Требование трех держав - США, Великобритании и Китая о капитуляции было отклонено Японией, - читал Молотов послу. - Союзники обратились к СССР с предложением включиться в войну, чтобы сократить ее сроки и количество жертв...»

Очевидцы говорили, что посол Сато даже не сразу понял, о чем речь... А потом поблагодарил Молотова за то, что он сделал для него за время пребывания в Москве, и попросил пожать на прощание руку...

У ПРОТИВНИКА БЫЛА ПАНИКА

В 18.10 по московскому времени (на Дальнем Востоке это уже было 9 августа) советские войска перешли границу.

Советский Союз применил стратегию быстрой победы.

«План был в одновременном нанесении ударов со стороны Забайкалья, Приморья и Приамурья с целью рассечения и разгрома по частям японской Квантунской армии», - писал маршал Василевский, который командовал советскими войсками в ходе этой войны.

- Ничего не понимаю, - сокрушенно говорил на допросе пленный молодой японский офицер, подавленный случившимся, - все произошло так внезапно…

В японской армии нарастала паника...

Местное население встречало бойцов Красной армии как освободителей (снимок сделан в Мукдене в конце августа 1945-го). Фото: РИА Новости

Уже к полудню 15 августа все население Японии от мала до велика собралось у радиоприемников дома и репродукторов на площадях, чтобы услышать императора Хирохито. Впервые в японской истории монарх обращался напрямую к своим подданным.

Многие стояли на коленях - голоса императора они никогда раньше не слышали.

Хирохито призвал «перенести непереносимое» и принять поражение в войне.

При этом военный министр Японии Анами покончил жизнь самоубийством. Но директивы войскам капитулировать не отдал. Многие летчики сели за штурвалы, чтобы отправиться в последний полет. А вице-адмирал Ониси, крестный отец камикадзе, вынул из ножен меч и вонзил в свой живот. Умирая, он кровью написал на татами свое последнее стихотворение:

Обновленнаяи ясная луна сияет

После страшной бури.

США ХОТЕЛИ ОСТАВИТЬ КУРИЛЫ СЕБЕ

...В зону капитуляции Японии перед Советским Союзом американцы соблаговолили включить Маньчжурию, Корею севернее 38-й параллели и Сахалин. Но на Курилах, отходивших к СССР согласно договору в Ялте, капитуляцию японцев почему-то должны были принять США.

И дело было не в «забывчивости», а в том, что комитет начальников штабов США решил создать на Курилах свою авиабазу.

Были и возражения типа «Мы же обещали передать Курилы русским». Но военные взяли верх.

Президент США Трумэн подписал этот приказ и передал в Москву скорее для информации, чем для согласия.

Изучив письмо Трумэна, в Кремле, конечно, сразу заметили отсутствие в нем Курил. И Сталин в своем ответе 16 августа предложил исправить это, причем весьма изощренно:

«Ваше послание получил. В основном не возражаю. Однако предлагаю поправки:

1. Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам все Курильские острова, которые согласно решению трех держав в Крыму должны перейти во владение СССР...

3. Включить в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам северную половину острова Хоккайдо…»

О Хоккайдо раньше СССР даже не заводил разговор. Но это замкнуло бы кольцо вокруг Охотского моря, превратив его в «советское озеро».

...В ночь на 17-е Сталин позвонил Василевскому и, заметив, что американцы «начинают мудрить», приказал срочно начать операцию по освобождению Южного Сахалина и всех Курил.

Маршалы Советского Союза Александр Василевский (в центре) и Кирилл Мерецков (слева) допрашивают начальника штаба Квантунской армии генерала Хикосабуро Хата. Фото: РИА Новости

АМЕРИКАНСКИЙ БЕНЕФИС

...И еще читаем у Василевского:

«С 19 августа японские войска почти повсеместно начали капитулировать. У нас в плену оказалось 148 японских генералов, 594 тысячи офицеров и солдат».

И, пожалуй, самое интересное в истории этой войны.

Почему Сталин, который настаивал, чтобы сам Жуков подписывал акт капитуляции Германии, направил принимать капитуляцию Японии мало кому известного 41-летнего генерал-лейтенанта Кузьму Деревянко?

Историки выдвигают несколько версий.

1. США представили победу над Японией как свой бенефис, не замечая вообще какой-либо роли СССР. Сталин в ответ постарался принизить американский триумф низким статусом делегации.

2. Так советский лидер выразил недовольство отказом Трумэна дать согласие на то, чтобы советские войска приняли капитуляцию японцев на севере Хоккайдо.

3. Кремлю стало известно, что среди участников церемонии капитуляции на линкоре «Миссури» 2 сентября будет французский генерал, считавшийся в СССР предателем, Зиновий Свердлов, родной брат соратника Ленина - Якова Свердлова.

И Сталин объявил, что на подписание надо отправить «зауряд-генерала - грамотного, чтобы расписался красиво. И чтобы полученные от нас инструкции соблюдал; большего не требуется, хватит с них».

Подписать акт о капитуляции Японии на борту американского крейсера «Миссури» от лица Советского Союза доверили генерал-лейтенанту Кузьме Деревянко. Фото: Репродукция ТАСС

Кстати, почему выбор пал именно на линкор «Миссури»? Миссури был родным штатом президента США Трумэна. При этом ни одного советского корабля на церемонии не было. Американцы даже не сочли нужным пригласить.

Сама церемония тоже превращалась в американский бенефис. Акт был составлен на английском, японском и китайском языках. Русским переводом американцы не заморочились.

Возможно, именно поэтому у Сталина и не возникло желания считать 2 сентября Днем Победы над Японией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Реванш за 1905 год

И все же Сталин выступил со специальным обращением, посвященным победе над Японией. В котором намекнул, что это… реванш еще за поражение царской России в 1905 году.

«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Сегодня, 2 сентября, представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции...

Это означает, что наступил конец Второй мировой войны.

Японские захватчики нанесли ущерб не только нашим союзникам - Китаю, США, Великобритании... У нас есть еще свой особый счет к Японии. Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году во время русско-японской войны…

Поражение русских войск в 1904 году легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы этого дня. И вот этот день наступил.

Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Это День Победы над Японией

Праздник должен отмечаться именно с таким названием, причем 3 сентября, считает председатель Сахалинского областного отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

Второго сентября 1945 года Япония подписала Акт о капитуляции. Когда эта новость дошла до Москвы, был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении следующего дня - 3 сентября - Днем всенародного торжества - Днем Победы над Японией и нерабочим днем.

В 1947 году и 9 мая, и 3 сентября стали рабочими, но не утратили своего праздничного статуса. С этого времени никаких изменений в Указ 1945 года о Дне Победы над Японией больше не вносилось, и этот правовой акт является действующим. Однако в 1995 году, когда был принят Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», День Победы над Японией в новый закон почему-то не попал.

Между тем в 2010 году Госдума приняла закон, которым в России устанавливался 2 сентября памятный день - День окончания Второй мировой войны. С точки зрения фиксации хроники событий вроде бы верно, но по сути это выглядит двусмысленно, являясь своеобразной альтернативой советскому Дню Победы над Японией.

Для жителей Сахалинской области да и всей России, которые гордятся подвигами своих дедов и отцов, разгромивших квантунскую группировку японцев, освободивших Южный Сахалин и Курильские острова, такой подход непонятен. Получается, мы стыдимся этой даты, даже не упоминая тех, с кем воевали, и забывая слово «победа», которое заменено невнятным «окончание», и, искажая историю, подстраиваемся под исторический календарь союзников. Вольно или невольно такое искажение истории подыгрывает нашим соседям, которые претендуют на российские территории.

Медаль «За Победу над Японией», которой награждены сотни тысяч участников боев, точно указывает и название праздника, и дату, когда его надо отмечать. Фото: wikimedia.org

Кстати, на реверсе медали «За победу над Японией», учрежденной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года, есть надпись «3 сентября 1945». Такой медалью награждено более 1 миллиона 800 тысяч человек. Она хранится во многих семьях, и мы не станем от нее отказываться.

Россия не стыдится своих побед!