Умер Борис Клюев, народный артист России

Борис Клюев умер на 77-м году жизни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Во вторник, 1 сентября, на 77-м году жизни умер советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщил Малый Театр.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», - передает ТАСС слова директора Малого театра Тамары Михайловой

Борис Клюев был одним из ведущих актёров Малого театра, художественным руководителем двух курсов ВТУ (института) им. М. С. Щепкина, также заведующим кафедрой мастерства актёра, и членом Правления Гильдии актёров кино России.

В прошлом году актер получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

За годы актерской карьеры Борис Клюев сыграл в десятках спектаклей и кинофильмов. Он хорошо известен по роли Графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» и Майкрофта Холмса, брата Шерлока Холмса.