От "А" до "Москвы": история составов столичного метро

Ретро-поезд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Парк вагонов Московского метро за последние десять лет расширялся и обновлялся как никогда раньше. Четыре типа поездов запускали с 2010 по 2019 годы. Среди них - последние модификации номерных поездов, а также поезда "Русич", "Ока" и "Москва". Скоро пассажиры смогут прокатиться в составе нового поколения "Москва-2020". Сегодня самое время оглянуться назад и вспомнить, какими были первые поезда метро и что в них поменялось за прошедшие десятилетия.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

1. Серия А

Первые поезда Московского метрополитена собрали в 1934 году на Мытищинском машиностроительном заводе специально к открытию подземки. До наших дней в электродепо "Измайлово" сохранился целый состав из полностью восстановленных вагонов серии А.

Поезд серии «А». Фото: АГН "Москва"

2. Серия Б

Эти вагоны изготовили в 1937 году для линий второй очереди метро. По сути, это была усовершенствованная серия А. При этом в новых вагонах улучшили систему вентиляции. Теперь воздух более равномерно обдувал весь салон.

Серия Б. 1943 г. Фото: Википедия

3. Серия Г

Эти вагоны обозначили буквой Г, потому что их сделали для Горьковской линии. Первые шесть вагонов произвели в 1940 году. Эти поезда метро с новым электрооборудованием и электрическим торможением стали тогда одними из самых современных в мире по многим показателям.

Москва. На станции метро "Проспект Вернадского". Фотохроника ТАСС

4. Серия Д

Эти вагоны производили серийно с 1955 по 1963 год. Название Д им присвоили просто потому, что первые серии А, Б, В и Г случайно повторили алфавит. В новом салоне впервые появились карманы возле дверей для стоящих пассажиров.

Серия Д. Фото: АГН "Москва"

5. Серия Еж

В 1960-е в Ленинграде появились станции новой конструкции. Прежние составы для них не подходили. Поэтому разработали новый вагон Е с более симметричными дверями. После модернизации вагоны Еж-3 до середины 2020 года ездили на Таганско-Краснопресненской линии. Затем последние из них заменили на поезда серии "Москва".

Серия Еж.

6. Номерные

Самая массовая серия вагонов не только в истории столичного метро, но и в мире. Производились с 1976 года. Впервые в салоне появилось люминесцентное освещение и экстренная связь пассажиров с машинистом.

Последний поезд старого образца в электродепо «Владыкино». 2015 год Фото: АГН "Москва"

7. "Яуза"

Первый поезд собрали из таких вагонов в 1990 - 1991 годах. Главное их отличие от всех предыдущих моделей - новая система управления тяговым приводом. Она позволяет поезду плавно набирать и сбрасывать скорость.

"Яуза". Фото Игорь ЗОТИН/ИТАР-ТАСС/.

8. "Русич"

Эти поезда для работы на наземных линиях выпускались с 2003 по 2013 год. Впервые в салоне появилась система отопления и кондиционеры.

"Русич"

9. "Ока"

Новые вагоны производили с 2010 по 2016 год. Впервые именно в этой модели сделали сквозной проход между вагонами. Сейчас такие поезда ходят по Серпуховско-Тимирязевской, Калининской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям.

"Ока".

10. "Москва"

Отечественные поезда нового поколения стартовали в 2017 году. Они надежны, комфортны и более вместительны, чем их предшественники. Скоро пассажиры смогут ездить в принципиально новых поездах - "Москва-2020". Впервые составы мосметро оснастят широкими внешними информационными табло на бортах. А салон станет ещё удобнее и функциональнее.