Умерла Ирина Печерникова: звезда фильма "Доживем до понедельника" скончалась за день до 75-летия

Ирина Печерникова скончалась в Москве Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ирина Печерникова скончалась в Москве на 75-м году жизни. Звезда советского кино перед смертью болела. В последнее время она крайне редко появлялась на публике. И всего один день не дожила до юбилея.

Актриса Ирина Печерникова прославилась в один момент, сыграв молодую учительницу в фильме "Доживем до понедельника". Однако на самом пике популярности одна из самых красивых актрис советского кино оставила профессию, поселилась в глухой деревне в Ярославской области и жила вместе с подругой Ниной, с которой они дружат более 40 лет, и кошкой Анфисой.

Ирина Печерникова была замужем трижды. Ради первого мужа музыканта Збигнева Бизона артистка уехала в Польшу. Но там ей не удалось стать востребованной актрисой. Затем был второй брак с актером Борисом Галкиным, который продлился шесть лет. Этот союз тоже закончился разводом.

Актриса Ирина Печерникова прославилась в один момент, сыграв молодую учительницу в фильме "Доживем до понедельника"

Третий брак с актером Александром Соловьевым стал хоть и скоротечным, но самым трагичным в судьбе звезды советского кинематографа. Красавчик из "Зеленого фургона" был найден мертвым на улице. После того как ее любимый погиб, а потом, через день после похорон умер папа, она надолго попала в больницу, в клинику неврозов. "Время не лечит, только притупляет чуть-чуть", - признавалась актриса в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Выйдя из клиники, артистка приняла решение уехать из Москвы в глухую деревню. "Моему дому больше 100 лет. Здесь тишина, соловьи поют, совершенно другие мысли. Но с цивилизацией тут сложно: до магазина три километра", - откровенничала Печерникова.

Она заявила, что ее не пугает отсутствие цивилизации. Актриса вспомнила, что всю свою жизнь сторонилась людей, даже когда находилась на пике популярности.