«Если Господь возьмет меня, я отнесусь к этому спокойно»: Борис Клюев умер, проиграв битву с раком

О том, что у Бориса Клюева обнаружили онкологическое заболевание стало известно два года назад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любовь зрителей пришла к Борису Клюеву вместе с ролью главы семейства Ворониных – Николая Петровича, простоватого, не теряющегося ни в каких ситуациях. Его «Эх, египетская сила!» и другие фразочки цитировали даже школьники.

При этом, в жизни Клюев был полной противоположностью своему персонажу – человеку из народа. Ведущий артист Малого театра, самого академичного из академических театров страны, профессор Щепкинского училища, руководитель кафедры актерского мастерства, щеголь и интеллектуал.

Любовь зрителей пришла к Борису Клюеву вместе с ролью главы семейства Ворониных – Николая Петровича

В шутку он говорил, что если бы его пригласил Спилберг, он бы, конечно, не отказался и с удовольствием поехал бы к нему сниматься. Но не приглашает. А сидеть и ждать, когда артиста позовет гениальный режиссер, нельзя. Актер должен работать. Как пианист, который каждый день играет гаммы, так и актер обязан быть в рабочей форме. Съемки в телесериалах дают популярность - это тоже часть профессии.

Он стал успешным актером в последние десятилетия. В советском кинематографе нужны были актеры на социальных героев, такие, как, например, Александр Михайлов. Клюеву с его внешностью трудно было претендовать на роль героя. Ни работягу, ни колхозника в то время он играть не мог. О нем чаще вспоминали, когда снимали фильмы про немцев или эсеров.

За роль тайного гомосексуалиста Архипова из фильма «Гений» он получил приз зрительских симпатий. Он сыграл его с юмором. Ну раз уж выпало такое «счастье», пускай будет смешно. Когда проходила премьера этой криминальной трагикомедии в Доме кино, зрители рыдали от смеха.

Он огорчался, что в кино стали приходить люди без профессионального образования. «Сегодня время дилетантов: есть телеканалы, забитые репризами, которые делают ребята из КВН. Они тоже называют себя артистами», - говорил он с сожалением. Как действующий педагог театрального училища, он был убежден, что актер - это профессия, которой нужно учиться.

Не без грусти признавался, что уже лет двадцать не читал ни одного сценария. Неинтересно. Для того чтобы сыграть роль, сегодня достаточно выучить свою сцену.

Он долгое время был капитаном футбольной сборной Малого театра. В молодости занимался борьбой, баскетболом, легкой атлетикой, футболом. Всегда был физически сильным: до 65 лет поднимал штангу, играл в большой теннис.

С третьей женой Викторией он был в браке более тридцати лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О своей личной жизни Борис Клюев не любил рассказывать. Его единственный сын погиб в 24 года. С третьей женой Викторией он был в браке более тридцати лет.

О том, что у Бориса Клюева обнаружили онкологическое заболевание стало известно два года назад. Первые симптомы болезни актер проигнорировал, два месяца ходил на работу в театр с двусторонним воспалением легких. А когда обратился к врачам, те диагностировали у него рак легких. Он ездил в Израиль, активно лечился, продолжая играть на сцене. Говорил, что не будет опускать руки и продолжит бороться с недугом, пока это будет приносить результаты. Но был готов к любому варианту событий. «Если Господь возьмет меня, я отнесусь к этому спокойно», - говорил актер в одном из своих последних интервью.