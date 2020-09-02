Греция открыла границы для россиян: что нужно знать туристам

Пляжи Греции дут российских туристов, но добраться до них сложно. Фото: EAST NEWS

Первой страной Шенгенского соглашения, открывшей границы для граждан России, стала Греция. С 7 сентября. Что, разумеется, радует. Пляжи Кипра и Родоса, красивое и теплое Эгейское море, расслабленная и дружелюбная атмосфера на курортах, щедрые порции мусаки в тавернах, античные храмы - не зря в Греции отдыхает больше миллиона наших туристов каждый год! Точнее, отдыхали до пандемии.

Решение правительства Греции сейчас имеет скорее символическое значение. Эллада явно даёт понять и России, и коллегам по ЕС, что готова принимать российских гостей. И что еще важно, речь идет россиянах с обычными туристическими визами. А не только об обладателях вида на жительство, как на Кипре или в Швейцарии.

Однако на практике туристам воспользоваться послаблениями пока сложно. И вот почему.

Во-первых, между Россией и Грецией нет авиасообщения. Только так называемые вывозные рейсы, но они не предназначены для туристов. Со стыковкой? И тут не выйдет - по сути, единственная страна, куда россияне сейчас могут прилететь без проблем, это Турция. А границы с Турцией Греция не открыла, подтвердили "КП" официальные источники в Греции. Ни воздушные, ни морские. Рейсов из Стамбула в Грецию нет.

Кстати, по постановлению греческого правительства, граждане РФ могут прибыть в Элладу только воздушным путем. В три аэропорта: Афины, Салоники и Ираклион (остров Крит).

Во-вторых, то же постановление ограничивает количество россиян, имеющих право въехать в Грецию - 500 человек в неделю. Примерно три самолета. Это очень мало по сравнению с обычным турпотоком. В ту же Турцию в августе успели слетать 170 тысяч наших отпускников. Не очень понятно, как будут контролировать лимит в 500 человек. Скорее всего, с помощью электронных форм PLF (Passenger Locator Form). Все прибывающие в Грецию иностранцы должны заполнить их на правительственном сайте за день до поездки. Форма с QR-кодом обязательна для пересечения границы. Но вот будет обидно, если билеты куплены, отель оплачен, а греки скажут - извините, вы 501-й, прилетайте через неделю!

В-третьих, для въезда обязателен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа. Анализ сделать не трудно. Но! Результаты должны быть на английском языке и в справке должен быть указан номер загранпаспорта.

Самое простое условие для пересечения границы - ваучер или другое подтверждение о бронировании отеля или апартаментов.

И, разумеется, действующая шенгенская виза. У многих путешественников есть мультивизы. Консульство Греции и сейчас оформляет шенген, в том числе и туристам. В Москве работает визовый центр.

Все указанные правила въезда действуют в течение 2 недель, до 21 сентября. Но это не значит, что Греция открыла для россиян границу на две недели, а потом снова закроет. Просто требования могут быть пересмотрены. В любую сторону. Например, увеличен или отменен лимит в 500 человек.

Однако главное решение сейчас за российскими властями - откроют ли авиасообщение с Грецией.

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