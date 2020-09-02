Передвижной фестиваль Михалкова поедет по городам Поволжья

Спецпроект "Метаморфозы. Фестиваль одного дня" посвящен Чехову и Бунину

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова при поддержке Министерства культуры проводит фестиваль одного дня в Поволжье.

Со 2 по 8 октября по четырем городам: Нижнему Новгороду, Казани, Йошкар-Оле и Чебоксарам прокатится передвижной фестиваль. В каждом городе в течение одного дня пройдут насыщенные мероприятия: лекции о Чехове, мастер-классы известных актеров и режиссеров, выставка и - главное - благотворительный показ спектакля «Метаморфозы V. Мадрид» (художественный руководитель спектакля – народный артист России Н.С. Михалков). Это спектакль-конструктор, состоящий из восьми произведений классиков русской литературы А.П. Чехова и И.А. Бунина.

Как подчеркивает Михалков, русскую прозу на сцене передать сложнее всего. В пьесах уже есть фабула, завязка, интрига, она расписана на актеров. Но как найти адекватное воплощение литературы на сцене? Это сложная задача, решение которой представят зрителю актеры Академии.

Бесплатный показ спектакля приурочен к акции #СпасибоВрачам.

- Мы бы хотели таким образом поблагодарить врачей и всех, кто и сегодня продолжает бороться с коронавирусом. Надеемся, что наш литературно-сценический эксперимент позволит зрителям окунуться в мир «живого кино», – говорит Никита Михалков.

Все мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: социальная дистанция, маски, шахматная рассадка.

График проведения проекта:

2 октября – г. Нижний Новгород (Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького и Дом Актера имени В.В. Вихрова Нижегородского отделения СТД РФ)

4 октября – г. Чебоксары (Чувашский государственный театр оперы и балета)

6 октября – г. Йошкар-Ола (Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана)

8 октября – г. Казань (Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля и Дом актера имени М. Салимжанова)

СПРАВКА КП

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – учебное заведение, реализующее программы профессиональной переподготовки актеров, кинорежиссеров, продюсеров в рамках имеющейся квалификации. Сюда поступают не просто абитуриенты, а люди с образованием, ведь, по сути, Академия - это курс повышения квалификации. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Сергеевич Михалков.